 سائق حافلة يفقد بصره بسبب اعتداء داخل الحافلة‎ بالبيضاء ﻿
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سائق حافلة يفقد بصره بسبب اعتداء داخل الحافلة‎ بالبيضاء

بتاريــخ : 11 غشت 2018 / 10:27 سائق حافلة يفقد بصره بسبب اعتداء داخل الحافلة‎ بالبيضاء | حوادث و حقوق
سائق حافلة يفقد بصره بسبب اعتداء داخل الحافلة‎ بالبيضاء
تعرض سائق حافلة للنقل الحضري يوم أمس الجمعة لاعتداء شنيع على يد شخص مجهول الهوية بشارع أبو شعيب الدكالي بمنطقة الفداء بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

 تعرض سائق حافلة للنقل الحضري يوم أمس الجمعة لاعتداء شنيع على يد شخص مجهول الهوية بشارع أبو شعيب الدكالي بمنطقة الفداء بالدارالبيضاء.

المُعتدي قام برشق حافلة النقل الحضري بالحجارة، تسببت في إصابة السائق بجروح خطيرة على مستوى العين ما جعله يفقد بصره.

 وعن أسباب الحادث، ما تزال دواعيه غير معروفة، حيث لاذ المُعتدي بالفرار إلى وجهة مجهولة فور اعتدائه على سائق الحافلة.

ومن جهتها، انتقلت المصالح الأمنية إلى مكان الواقعة لفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث، بينما تم نقل السائق إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

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شوف تيفي حوادث وحقوق حافلة سائق اعتداء الدارالبيضاء

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