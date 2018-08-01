انتفاضـــة العطــش بتالسينت مستمـــرة ﻿

تعرف بلدة تالسينت منذ أكثر من 6 أشهر نقصا حادا للماء الصالح للشرب تجسد في الانقطعات المتكررة للماء ببعض الأحياء السكنية وغياب شبه تام له بأحياء أخرى ، أمام كل ذلك اختار المسؤولون عن الوضع ، الصمت

شوف تيفي

تعرف بلدة تالسينت منذ أكثر من 6 أشهر نقصا حادا للماء الصالح للشرب تجسد في الانقطعات المتكررة للماء ببعض الأحياء السكنية وغياب شبه تام له بأحياء أخرى ، أمام كل ذلك اختار المسؤولون عن الوضع ، الصمت الرهيب دون البحث عن أي حل للأزمة ، فأمام هذا الوضع وقبل خروج الساكنة إلى الاحتجاج أحاطت كل المسؤولين علما بحجم المشكل إلا أن هذا الأمر لم يجدي نفعا، و جوبه باللامبالاة و اللامسؤولية المعهودة .

لم يكن أمام الساكنة إلا تفجير انتفاضة سميت بانتفاضة العطش التي تخللتها جملة من الأشكال الاحتجاجية فجرتها في البداية نساء المنطقة بتنظيم تظاهرة بتاريخ 9 يوليوز حيث جابت هذه التظاهرة أزقة وشوارع البلدة وعبرت من خلالها المرأة عن استعدادها لخوض هذه المعركة بجانب الرجال وقدرتها على تحمل المسؤولية .

وفي المساء تم فتح حلقيات على مستوى الأحياء من طرف نشطاء البلدة ودعوة الساكنة للخروج للاحتجاج يوم 10 يوليوز، وهذا ما استجابت له الساكنة إذ جسدت الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها مناضلو ونساء البلدة، وعرفت هذه الوقفة تطويقا لكل المنافذ المؤدية لساحة فلسطين من طرف الدرك والقوات المساعدة ، وقد أطلق إشعار المنع من طرف ممثلي مركز الدرك، دائرة وقيادة تالسينت ، لكن الساكنة أصرت على تجسيد هذه الوقفة ، إذ كانت هذه الوقفة بمثابة تكسير لحصار دام ما يقارب سنة كاملة على كل من يحتج على الأوضاع الكارثية التي تعيشها البلدة .

وفي صباح 11 يوليوز سيتم استدعاء مجموعة من النشطاء من طرف مركز الدرك بالبلدة ، ما أجج الأوضاع مساء نفس اليوم لترد الجماهير الشعبية على هذه الإستفزازت بشكل غير مسبوق، ورفضها المطلق بالتعامل اللامسؤول مع مطالبها العادلة والمشروعة ، ما عجل بمسؤولي الإقليم بتقديم ملتمس للحوار للاستماع لمطالب الساكنة وكان الشرط هو رفع الحظر وتقديم حلول عاجلة كفيلة بإرجاع الساكنة لبيوتها .

وأمام هذا الوضع المعقد الذي تعرفه البلدة دعت الساكنة إلى خوض الإضراب العام يوم الجمعة مرفقا بمسيرة شبعية ،إذ عرف هذا الاضراب نجاحا شاملا وحضورا مكثفا للساكنة بمختلف فئاتها بالمسيرة التي جابت شوارع البلدة ليتم ختمها بساحة فلسطين .

وقد أكدت الساكنة على استعدادها للتضحية من أجل تحصين حقوقها والدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة .