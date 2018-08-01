وزارة الصيد البحري تحذر المواطنين من صدفيات سامة بإمي ودار شمال أكادير ﻿

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة في بلاغ لها عن وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في الصدفيات المنتشرة بمنطقة ''إمي ودار'' شمال مدينة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة في بلاغ لها عن وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في الصدفيات المنتشرة بمنطقة "إمي ودار" شمال مدينة أكادير.

ومنعت من جمعها أو إعادة بيعها بأي طريقة من الطرق وذللك لكونها تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلكين، منبهة المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر والانتباه، وعدم التعامل مع مثل هذه الصدفيات باستثناء التي تكون تحمل ملصقات صحية أو معبأة في نقط البيع والأسواق المرخص لها بتداولها.

وجاء هذا المنع بعد ظهور نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في المنطقة المصنفة لتربية الصدفيات بإمي ودار.

ونبهت الوزارة عموم المواطنين إلى خطر هذه الصدفيات على صحتهم وحياتهم بفعل احتوائها على مواد قد تؤدي للقتل في بعض الأحيان، مطالبة بعدم جمعها من تلك المنطقة إلى حين إجراء مسح شامل للمنطقة وتنقيتها.