 وزارة الصيد البحري تحذر المواطنين من صدفيات سامة بإمي ودار شمال أكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سائق حافلة يفقد بصره بسبب اعتداء داخل الحافلة‎ بالبيضاء | حوادث و حقوق

سائق حافلة يفقد بصره بسبب اعتداء داخل الحافلة‎ بالبيضاء

انتفاضـــة العطــش بتالسينت مستمـــرة | مجتمع

انتفاضـــة العطــش بتالسينت مستمـــرة

ســكوب..المليارديرة التي تزوجت برجلين هند العشابي تغادر أسوار سجن ســلا | مجتمع

ســكوب..المليارديرة التي تزوجت برجلين ''هند العشابي'' تغادر أسوار سجن ســلا

وزارة الصيد البحري تحذر المواطنين من صدفيات سامة بإمي ودار شمال أكادير | بوليتيك

وزارة الصيد البحري تحذر المواطنين من صدفيات سامة بإمي ودار شمال أكادير

تحطم طائرة بعدما سرقها موظف بالولايات المتحدة الأمريكية | دولي

تحطم طائرة بعدما سرقها موظف بالولايات المتحدة الأمريكية

حملة أمنية بطنجة ضد المهاجرين غير الشرعيين | مجتمع

حملة أمنية بطنجة ضد المهاجرين غير الشرعيين

شركة أمريكية تحول رياح الداخلة إلى عملة | اقتصاد

شركة أمريكية تحول رياح الداخلة إلى عملة

بنعتيق .. المغرب يتوفر على إمكانيات هامة من شأنها تشجيع مغاربة العالم على الاستثمار في بلدهم الأم | بوليتيك

بنعتيق .. المغرب يتوفر على إمكانيات هامة من شأنها تشجيع مغاربة العالم على الاستثمار في بلدهم الأم

حصري.. انطلاق استعمال أول نافورة مياه إلكترونية في المغرب بمدينة مراكش | مجتمع

حصري.. انطلاق استعمال أول نافورة مياه إلكترونية في المغرب بمدينة مراكش

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

وزارة الصيد البحري تحذر المواطنين من صدفيات سامة بإمي ودار شمال أكادير

بتاريــخ : 11 غشت 2018 / 09:42 وزارة الصيد البحري تحذر المواطنين من صدفيات سامة بإمي ودار شمال أكادير | بوليتيك
وزارة الصيد البحري تحذر المواطنين من صدفيات سامة بإمي ودار شمال أكادير
كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة في بلاغ لها عن وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في الصدفيات المنتشرة بمنطقة ''إمي ودار'' شمال مدينة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة في بلاغ لها عن وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في الصدفيات المنتشرة بمنطقة "إمي ودار" شمال مدينة أكادير.

ومنعت من جمعها أو إعادة بيعها بأي طريقة من الطرق وذللك لكونها تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلكين، منبهة المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر والانتباه، وعدم التعامل مع مثل هذه الصدفيات باستثناء التي تكون تحمل ملصقات صحية أو معبأة في نقط البيع والأسواق المرخص لها بتداولها.

وجاء هذا المنع بعد ظهور نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في المنطقة المصنفة لتربية الصدفيات بإمي ودار.

ونبهت الوزارة عموم المواطنين إلى خطر هذه الصدفيات على صحتهم وحياتهم بفعل احتوائها على مواد قد تؤدي للقتل في بعض الأحيان، مطالبة بعدم جمعها من تلك المنطقة إلى حين إجراء مسح شامل للمنطقة وتنقيتها.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير صدفيات تنبيه خطر تحذير امي ودار المواطنين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بنعتيق .. المغرب يتوفر على إمكانيات هامة من شأنها تشجيع مغاربة العالم على الاستثمار في بلدهم الأم | بوليتيك

بنعتيق .. المغرب يتوفر على إمكانيات هامة من شأنها تشجيع مغاربة العالم على الاستثمار في بلدهم الأم

قــيادي تجمعي يقصف حامي الدين ويُــذكـره بأخلاقية احترام العهود | بوليتيك

قــيادي تجمعي يقصف حامي الدين ويُــذكـره بأخلاقية احترام العهود

هــــا المعقول ..فايسبوكيون يطالبون بإقالة اخشيشن من رئاسة الجهة ومحاسبته في تبذير 4300 مليار بعد واقعة ابنته كــنزة | بوليتيك

هــــا المعقول ..فايسبوكيون يطالبون بإقالة ''اخشيشن'' من رئاسة الجهة ومحاسبته في تبذير 4300 مليار بعد واقعة ابنته ''كــنزة''

مديرية الحموشي تُوضــح: هذه حقيقة صورة شارة الأمن على سيارة جاكوار بالدار البيضاء | بوليتيك

مديرية الحموشي تُوضــح: هذه حقيقة صورة شارة الأمن على سيارة ''جاكوار'' بالدار البيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أغنية سعد المجرد الجديدة بالدارجة المغربية | قنوات أخرى
منذ 13 دقيقة

أغنية سعد المجرد الجديدة بالدارجة المغربية

ريال مدريد يكرم رونالدو | قنوات أخرى

ريال مدريد يكرم رونالدو

شاهد.. من بين أفخم الأكباش الصردي الأصيل المغربي | قنوات أخرى

شاهد.. من بين أفخم الأكباش ''الصردي الأصيل'' المغربي

بالفيديو.. قاعده جميلة في الحياة ❤️ | قنوات أخرى

بالفيديو.. قاعده جميلة في الحياة ❤️

﻿

آخر المستجدات

سائق حافلة يفقد بصره بسبب اعتداء داخل الحافلة‎ بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

سائق حافلة يفقد بصره بسبب اعتداء داخل الحافلة‎ بالبيضاء

انتفاضـــة العطــش بتالسينت مستمـــرة | مجتمع

انتفاضـــة العطــش بتالسينت مستمـــرة

ســكوب..المليارديرة التي تزوجت برجلين هند العشابي تغادر أسوار سجن ســلا | مجتمع

ســكوب..المليارديرة التي تزوجت برجلين ''هند العشابي'' تغادر أسوار سجن ســلا

وزارة الصيد البحري تحذر المواطنين من صدفيات سامة بإمي ودار شمال أكادير | بوليتيك

وزارة الصيد البحري تحذر المواطنين من صدفيات سامة بإمي ودار شمال أكادير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.