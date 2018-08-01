شركة أمريكية تحول رياح الداخلة إلى عملة ﻿

تستعد شركة ''سولونا'' المختصة في التكنولوجيا الحديثة، لبناء مزرعة رياح بقدرة 900 ميغاوات بمدينة الداخلة لتغذية مركز حوسبة، بتكلفة إجمالية بين 1.4 و2.5 مليار دولار (25 مليار درهم).

شوف تيفي

تستعد شركة ''سولونا'' المختصة في التكنولوجيا الحديثة، لبناء مزرعة رياح بقدرة 900 ميغاوات بمدينة الداخلة لتغذية مركز حوسبة، بتكلفة إجمالية بين 1.4 و2.5 مليار دولار (25 مليار درهم).

وستزود هذه المزرعة، وفق يومية أخبار اليوم الصادرة غدا السبت، مركزا لتعدين عملة ''بتكوين'' الرقمية، وأضافت اليومية أن ''جون بيليزير'' المدير التنفيذي للشركة، صرح لـ''رويترز'' إن العمل سيبدأ سنة 2019 وسينتهي في غضون عام كذلك، مع إمكانية ربط الموقع بالشبكة الوطنية.

ويتطلب تعدين هذه العملة الافتراضية، التي ارتفعت أسهمها بشكل خيالي في السنين الأخيرة، تضيف اليومية، طاقة حوسبية هائلة والكثير من الكهرباء، ويجري معظم الأحيان باستخدام أجهزة ضخمة في مستودعات بحجم مخادع الطائرات بمناطق ذات مناخ بارد، في إيسلندا وكندا وشمال الصين وروسيا، حيث تقل تكلفة التخلص من الحرارة المتولدة عن تلك الأجهزة.