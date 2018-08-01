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إيقاف ملازم في الوقاية المدنية يلعب القمار بأوراق مالية مزورة بالبيضاء

بتاريــخ : 11 غشت 2018 / 00:46 إيقاف ملازم في الوقاية المدنية يلعب القمار بأوراق مالية مزورة بالبيضاء | مجتمع
إيقاف ملازم في الوقاية المدنية يلعب القمار بأوراق مالية مزورة بالبيضاء
أوقفت مصالح الأمن، أمس الخميس بمدينة المحمدية، مسؤولا في جهاز الوقاية المدنية برتبة ملازم، بعد تحريات تعقبت ترويج أوراق مالية مزيفة بعدد من محلات الرهان بالدار البيضاء.

شوف تيفي

أوقفت مصالح الأمن، أمس الخميس بمدينة المحمدية، مسؤولا في جهاز الوقاية المدنية برتبة ملازم، بعد تحريات تعقبت ترويج أوراق مالية مزيفة بعدد من محلات الرهان بالدار البيضاء.

وكشفت مصادر وفق ما أوردته يومية المساء الصادرة غدا السبت، أن مصالح الأمن توصلت ببلاغ من محل رهان بابن مسيك، حول قيام شخص بالمراهنة بواسطة أوراق مالية تأكد أنها مزيفة، حيث تمت الاستعانة بالأوصاف التي تم الإدلاء بها وكاميرا المراقبة من أجل تحديد هوية المراهن.

وأضافت اليومية أن التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، قادت إلى تحديد مكان تواجد المتهم بإحدى الشقق بمدينة المحمدية، قبل أن تجد عناصر الأمن نفسها أمام مفاجأة، بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بملازم في جهاز الوقاية المدنية يبلغ من العمر 28 سنة.

وأكدت اليومية، أن عناصر الشرطة القضائية حجزت عددا من الأوراق المالية المزورة، إضافة إلى جهاز سكانير وطابعة رقمية يرجح أنها كانت توظف في عملية تزييف الأوراق المالية من فئة 100 درهم قبل العمل على ترويجها انطلاقا من محلات رهان في نقط مختلفة بمدينة الدار البيضاء.

وأشارت المساء، إلى أن الموقوف الذي يشتغل بالجنوب، تم إخضاعه للتحقيق قبل وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية تمهيدا لتقديمه الى العدالة.

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شوف تيفي المغرب إيقاف ملازم الوقاية المدنية القمار أوراق مالية مزورة بالبيضاء

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