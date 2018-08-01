تافراوت تنتصر لفنون القرية في مهرجانها السنوي ''تيفاوين'' بتنظيم النسخة 13 ﻿

تستعد مدينة تافراوت لإحتضان مهرجان ''تيفاوين'' في دورته 13 وذلك خلال الفترة الممتدة بين 15 و19 غشت الجاري تحت شعار ''الانتصار لفنون القرية'' وفق تصور جديد متميز يسعى إلى الحفاظ على ميكانيزمات ومقومات

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تستعد مدينة تافراوت لإحتضان مهرجان ''تيفاوين'' في دورته 13 وذلك خلال الفترة الممتدة بين 15 و19 غشت الجاري تحت شعار ''الانتصار لفنون القرية'' وفق تصور جديد متميز يسعى إلى الحفاظ على ميكانيزمات ومقومات المجال القروي كموضوع أحادي يتناغم مع أساليب التجديد والعصرنة.

وسيشهد تنظيم مجموعة من الأنشطة السوسيوثقافية والتنموية والتي تتفاعل فيها جمالية فنون القرية الأمازيغية الأصيلة بالإبداعات الموسيقية العصرية.

وتأتي هذه النسخة من ''فستيفال تيفاوين'' ، لرد الإعتبار للتراث والموروث الثقافي اللامادي المحلي والوطني، من خلال تثمينه وتحصينه والمحافظة عليه لكي يلعب دوره الفعال في مخططات التنمية المستدامة التي تعرفها بلادنا.

وتشكل هذه الدورة ايضا فرصة للقيام بوقفات تكريمية إتجاه عدة أعلام وأسماء لها إرتباط وثيق بالمنطقة والتي ساهمت في عدة مجالات ورسمت اسمها بمداد من ذهب في سجلات المدينة التاريخية وإرتأت اللجنة المنظمة تكريم ''لحسن درميش'' الذي كان واحدا من نشطاء الساحة الإعلامية والجمعوية بتافراوت والذي وفته المنية شهر أكتوبر من السنة الماضية.

و أكد ''الحسين الاحسايني'' رئيس جمعية فستيفال تيفاوين في تصريح لقناة ''شوف تيفي''، أن نسخة المهرجان ستكون متميزة بحيث سترتكز على فنون القرية للاستحضار بعدها التراثي والجمالي وتثمينها كثقافة لما تتميز به من مؤهلات اعتمادا على الأشكال الجماعية الراقية لتقديم مضامين ترقى بذوق الجمهور وتحقق المزيد من تلتواصل بين المبدعين والجمهور وبين الفنانين بعضهم البعض من جهة ثانية.

وأضاف المتحدث، أن البرمجة سترتكز على جانب التفاعل بين جماليات الفنون الشعبية المغربية وجمالية القرية بتراثها المتنوع والفريد.

في نفس السياق أكد مدير المهرجان ''لحسن السعدي'' أن الجمعية وضعت على عاتقها تنظيم هذا المهرجان الذي وصل اليوم لدورته 13 بحرصها على خلق مجال للتعريف بالتراث المحلي، وترسيخه والحفاظ عليه لفائدة الأجيال المقبلة، حيث ساهم المهرجان إلى حد كبير في تجديد فنون القرية، وفي النهوض بالتراث الفني العتيق والمحافظة عليه.

وأبرز ذات المتحدث أن فستيفال تيفاوين سيمزج في نسخة هذه السنة بين الوحدة الثقافية في إطار تنوع اللهجات والتقاليد والأزياء، والإهتمام بالتراث المتنوع، الذي لايوجد في أي بلد آخر بحكم التنوع والجمالية التي يتوفر عليه، حيث تم التفكير في إعادة إحيائه.

وأشار مدير المهرجان أن هذه التظاهرة الفنية أكدت إلى حد كبير نفسها موعداً ثابتاً لمختلف فرق الفولكلور المغربي، إذ ستستقبل مدينة تافراوت أكثر من 45 فرقة بمعدل 1125 فناناً.

كما عرج لحسن السعدي في حديثه أنه سيتم التوجه أكثر نحو تثمين البعد الإجتماعي لفستيفال تيفاوين من خلال تنظيم الدورة الحادية عشرة لمبادرة الزواج الجماعي، لتشجيع الشباب على الزواج، كما سيتم تحفيز التلاميذ المتفوقين دراسياً، على مواصلة دراستهم من خلال تخصيص منح مالية تشجيعية، إلى جانب تنظيم الدورة الثامنة للجامعة القروية محد خير الدين بعنوان ''الفنون القروية الهوية كحمولة والمحافظة كرهان''، بالإضافة كذلك لتنظيم الدورة التاسعة للمسابقة الوطنية للإملاء باللغة الأمازيغية أولمبياد تيفيناغ بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

وستتخلل المهرجان أنشطة موازية من بينها تنظيم يوم دارسي حول تدريس اللغة الأمازيغية بفضاء أزرو واضو بأملن، مع إقامة معرض للكتاب خلال أيام المهرجان، بالإضافة إلى تنظيم لقاء تواصلي مفتوح لفائدة الجمعيات بتافراوت بشراكة مع إتحاد الجمعيات التنموية لأملن، زيادة على عقد لقاء لفائدة المهاجرين بإقليم تيزنيت، هذا الأخير الذي يتزامن مع اليوم العالمي للمهاجر.

وفي برنامجها الغني دائما، سيتم تنظيم ''قرية المهرجان'' كفضاء خاص بمنتجات التعاونيات والجمعيات النسوية الفلاحية والحرفية، بالموزاة مع ذلك سيتم تنظيم أنشطة رياضية بشراكة مع جمعيات محلية، وتتويج الفائزين في مسابقة جائزة أوشاكور للصحافة.