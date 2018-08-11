 بالصور .. أيام بعد وفاتها ..عائلة أرملة مجيد تضع الزهور بمكان الحادث تكريما لروحها ﻿
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بالصور .. أيام بعد وفاتها ..عائلة أرملة مجيد تضع الزهور بمكان الحادث تكريما لروحها

بتاريــخ : 11 غشت 2018 / 00:21 بالصور .. أيام بعد وفاتها ..عائلة أرملة مجيد تضع الزهور بمكان الحادث تكريما لروحها | مجتمع
بالصور .. أيام بعد وفاتها ..عائلة أرملة مجيد تضع الزهور بمكان الحادث تكريما لروحها
قامت عائلة الفرنسية بيريت أرملة الرياضي مجيد صباح اليوم بوضع أكاليل من الزهور تكريما لروحها بمكان الحادث الأليم الذي أودى بحياتها قبل أيام.

شوف تيفي

قامت عائلة الفرنسية بيريت أرملة الرياضي مجيد صباح اليوم بوضع أكاليل من الزهور تكريما لروحها بمكان الحادث الأليم الذي أودى بحياتها قبل أيام.

وشارك في تكريم ''بيريت'' بوضع الزهور بمكان الحادث الذي كان سببا في بتر رجلها وقتلها ،إلى جانب أبنائها و عائلتها الرياضية والوزيرة السابقة ''نوال المتوكل'' وإعلاميين وعدد من شخصيات المجتمع المدني حيث عبروا عن حزنهم و غضبهم من الطريقة البشعة التي قتلت بها الضحية والتي كان بطلها أحد أبناء الفشوش بواسطة سيارته الفخمة الباهظة الثمن كما عبروا عن استيائهم من الأشغال التي يعرفها شاطئ عين الذياب والتي برأيهم كانت سببا مباشرا في وفاة الضحية و ستتسبب في وفيات أخرى عن طريق حوادث السير.

يشار إلى أن عائلة ولد الفشوش الذي تسبب في مقتل أرملة مجيد قاموا بزيارة عائلة الضحية لتقديم التعازي حيث رفضت العائلة التخلي عن المتابعة القانونية و أصرت على متابعة الجاني مؤكدين أنهم يرفضون أي تعويض مدني لا من طرف العائلة أو من طرف شركة التأمين.

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شوف تيفي المغرب موتها أرملة الزهور الحادث تكريما

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