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تصنيف صــادم ..2000مريض لكل طبيب بالمغرب

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 21:41 تصنيف صــادم ..2000مريض لكل طبيب بالمغرب | مجتمع
تصنيف صــادم ..2000مريض لكل طبيب بالمغرب
صنف المؤشر العالمي ''نامبيو''، الذي يعد أكبر قاعدة بيانات عالمية تهم معطيات شبه دقيقة عن المدن والدول في مختلف أنحاء العالم،(صنف) المغرب في مرتبة وصفت بـ''المخجلة''، حينما وضعه المؤشر في ''أسفل سافلين''

شوف تيفي

صنف المؤشر العالمي "نامبيو"، الذي يعد أكبر قاعدة بيانات عالمية تهم معطيات شبه دقيقة عن المدن والدول في مختلف أنحاء العالم،(صنف) المغرب في مرتبة وصفت بـ"المخجلة"، حينما وضعه المؤشر في "أسفل سافلين" الترتيب.

 و بوّأ مؤشر "نامبيو" العالمي المغرب في المركز 203 من بين 206 دول شملها الإحصاء على مستوى الرعاية الصحية، خلال النصف الأول من السنة الجارية.

 ولم يتقدم المغرب أي خطوة منذ ثلاث سنوات مسجلا معدل 69.04 في المائة من حيث الخدمات الطبية، و40.55 في المائة من حيث الاهتمام الطبي بالمريض.

 وليس مؤشر "نامبيو" وحده هو الذي يصنف المغرب ومدنه الكبرى في هذا الترتيب بل حتى موقع "بيغ تي نك" العلمي المتخصص في مؤشرات الصحة العالمية، والذي وضع المغرب في ذيل ترتيب أفضل البلدان عناية طبية بمواطنيها. حيث حل في الرتبة 78 من أصل 115 دولة عبر العالم شملها التصنيف.

وحسب إحصائيات الموقع ذاته، فإن عدد المواطنين (المرضى) لكل طبيب بالمغرب بلغ 2000 شخص، وهو الرقم الذي جعله يقبع في آخر الترتيب، مقارنة مع دول إفريقية وعربية كالإمارات والبحرين وقطر والأردن والعراق.

واحتلت كوبا الصدارة بـ 170 نسمة لكل طبيب، كما احتلت دولة قطر الرتبة الأولى عربيا و38 عالميا بـ450 مريضا لكل طبيب. و تونس ب 900 مريض لكل طبيب محتلة بذلك المركز 59 عالميا.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مريض طبيب كوبا مؤشر عالمي نامبيو

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