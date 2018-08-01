إيقاف 3 أشخاص قاموا بسرقة مصطافين بالمسبح البلدي بمراكش ﻿

تمكنت الشرطة القضائية بمساعدة الدائرة 10 لأمن مراكش، من إلقاء القبض على 3 أشخاص يُكونون عصابة إجرامية بالمسبح البلدي بمراكش.

شوف تيفي

تمكنت الشرطة القضائية بمساعدة الدائرة 10 لأمن مراكش، من إلقاء القبض على 3 أشخاص يُكونون عصابة إجرامية بالمسبح البلدي بمراكش.

وأفاد مصدر لـ "شوف تيفي" أن العصابة الإجرامية قاموا بسرقة أغراض 27 ضحية بالمسبح البلدي لمدينة مراكش.

وأضاف ذات المصدر، أن الضحايا قاموا بمحاصرة اللصوص، رفقة رجال الأمن الخاص بالمسبح،واستدعوا رجال الأمن التابعين للدائرة 10 بتعاون مع الشرطة القضائية بمدينة مراكش لإلقاء القبض على اللصوص.

وأكد المصدر أن عناصر الشرطة القضائية فتحوا تحقيقا في الواقعة لكشف الملابسات، وتقديم المتهمين إلى القضاء.