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عـــــاجل... توقيف قارب على متنه العشرات من المهاجرين السريين بسواحل الداخلة‎

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 20:32 عـــــاجل... توقيف قارب على متنه العشرات من المهاجرين السريين بسواحل الداخلة‎ | حوادث و حقوق
عـــــاجل... توقيف قارب على متنه العشرات من المهاجرين السريين بسواحل الداخلة‎
تمكنت عناصر البحرية الملكية، عصر يومه الجمعة، من توقيف قارب مخصص للهجرة السرية على متنه العشرات من المهاجرين السريين بسواحل مدينة الداخلة.

 شـــوف تـيفـي: يحـيـى الغليــــظ

تمكنت عناصر البحرية الملكية، عصر يومه الجمعة، من توقيف قارب مخصص للهجرة السرية على متنه العشرات من المهاجرين السريين بسواحل مدينة الداخلة.

وحسب مصادر "شــوف تـيفـي"، فإن القارب تم اعتراضه من طرف دورية تابعة للبحرية الملكية بالسواحل البحرية لشمال مدينة الداخلة بحـوالي 25 كلم، حيث كان المهاجرين السريين الأفارقة متجهين صوب جزر الكناري بإسبانيا.

هذا، وتم نقل البعض من المهاجرين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الخاصة، بينما تم نقل آخرين إلى مراكز مختصة قصد البحث واتخاد كافة الإجراءات القانونية المعمول بها.

‫شوف تيفي

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