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في عز الصيف...مواطنون بتيفلت متذمرون من تغير لون المياه ورائحتها الكريهة

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 20:11 في عز الصيف...مواطنون بتيفلت متذمرون من تغير لون المياه ورائحتها الكريهة | حوادث و حقوق
في عز الصيف...مواطنون بتيفلت متذمرون من تغير لون المياه ورائحتها الكريهة
عبرت ساكنة بعض أحياء مدينة تيفلت عن إستنكارها الشديد اليوم الجمعة من تغير مذاق ولون المياه الصالحة للشرب في العديد من الأحياء بالمدينة وإنقطاعها التام في مناطق أخرى.

 شوف تيفي:أحمد الهلالي

عبرت ساكنة بعض أحياء مدينة تيفلت عن إستنكارها الشديد اليوم الجمعة من تغير مذاق ولون المياه الصالحة للشرب في العديد من الأحياء بالمدينة وإنقطاعها التام في مناطق أخرى.

وخلفت هذه التغيرات والإنقطاعات موجة من السخط والغضب العارم وسط المواطنين ، وبدت واضحة على مواقع التواصل الإجتماعي التي تناسلت فيها التعليقات والتعابير الساخطة على الوضع وعلى الطريقة التي يدبر بها هذا القطاع الحيوي من قبل الشركة المكلفة ، والتي قال بعض هؤلاء الغاضبين أنها لم تكلف نفسها عناء إخبار المواطن بكون الماء الصالح للشرب سيشهد تغيرا في مذاقه ولونه ورائحته.

وما زاد الطين بلة وفق قول العديد من المتذمرين أن هذا المشكل وقع في عز فصل الصيف الذي تشتد فيه درجة الحرارة ويزيد الطلب كثيرا على شرب الماء لتلبية احتياجات جسم الانسان منه لتجاوز العطش وتغدية الجسد بهذه المادة الحيوية التي لا تستقيم الحياة بدونها.

وفي هذا الصدد كتب أحد المعلقين "واش أعباد الله هدا ربوني ولا قادوس ديال الطوليط حشاكم واحد ريحة اللهم بارك وهاد ناس معلمونا ما والو حسبي الله ونعم الوكيل".

ويطالب عدد من سكان المدينة من الشركة المكلفة بتدبير قطاع الماء بتقديم توضيحات حيال هذه التغيرات التي طرأت على الماء وقد تؤثر سلبا على صحة المواطنين مع ضرورة الإسراع بإيجاد حلول ناجعة وإرجاع المياه لحالتها الطبيعية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيفلت ساكنة أحياء متذمرة تغير لون الماء مطالبة توضيحات

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