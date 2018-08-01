مديرية الحموشي تُوضــح: هذه حقيقة صورة شارة الأمن على سيارة ''جاكوار'' بالدار البيضاء ﻿

مباشرة بعد نشر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' لصورة تظهر سيارة مستوقفة بوضعية غير قانونية بالشارع العام، تحمل على واقية زجاجها الأمامي شارة الشرطة الخاصة بولاية أمن الدار

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مباشرة بعد نشر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' لصورة تظهر سيارة مستوقفة بوضعية غير قانونية بالشارع العام، تحمل على واقية زجاجها الأمامي شارة الشرطة الخاصة بولاية أمن الدار البيضاء، أفاد مصدر أمني أن الأمر يتعلق بواقعة معزولة تعاملت معها مصالح الأمن في حينها بما يقتضيه القانون.

وأردف المصدر، أن الأمر يتعلق في حقيقته بظرف بريدي عادة ما توضع فيه الدعوات الموجهة بمناسبة الاحتفالات الرسمية التي تجريها مصالح الأمن، وليس بشارة خاصة، علما أن القوانين التنظيمية للمديرية العامة للأمن الوطني تمنع بشكل قاطع استعمال أي نوع من الشارات، حتى بالنسبة لموظفي الشرطة أنفسهم.

كما أوضح المصدر أن مصالح الأمن، وفور رصدها للمخالفة المرتكبة من قبل مالك السيارة، قد تدخلت على الفور من خلال إنجاز محضر مخالفة تتعلق بالتوقف بشكل غير قانوني في حقه، كما تم أيضا العمل على الفور على سحب الظرف الذي يحمل شارة الشرطة من حوزته.