 توقيف شخص يشتبه تورطه في سرقة مبلغ 3 ملايين درهم من أحد المنازل بتازة ﻿
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توقيف شخص يشتبه تورطه في سرقة مبلغ 3 ملايين درهم من أحد المنازل بتازة

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 18:00 توقيف شخص يشتبه تورطه في سرقة مبلغ 3 ملايين درهم من أحد المنازل بتازة | حوادث و حقوق
توقيف شخص يشتبه تورطه في سرقة مبلغ 3 ملايين درهم من أحد المنازل بتازة
تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة، بتنسيق مع نظيرتها بمفوضية الشرطة بجرسيف، زوال اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في سرقة

شوف تيفي: (و.م.ع)

تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة، بتنسيق مع نظيرتها بمفوضية الشرطة بجرسيف، زوال اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في سرقة مبلغ 3 ملايين درهم من أحد المنازل بمدينة تازة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الشرطة القضائية بمدينة تازة قد باشرت، بتاريخ 3 غشت الجاري، إجراءات معاينة سرقة بالكسر استهدفت خزنتين حديديتين من داخل منزل كائن بوسط المدينة، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المكثفة لتحديد هوية المشتبه به، الذي تم توقيفه زوال اليوم بمدينة جرسيف، رفقة فتاة يشتبه أيضا في تورطها في هذه الأفعال الإجرامية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل المشتبه به مكنت من حجز جزء من المبلغ المالي المسروق، فضلا عن سيارة تم اقتناؤها حديثا باستعمال متحصلات عملية السرقة نفسها.

وقد تم، حسب البلاغ، إيداع المشتبه بهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة، بإشراف من النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث قصد تحديد هوية باقي المتورطين المفترضين في هذه الجريمة.

 

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