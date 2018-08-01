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الأمم المتحدة تُعين رئيسة تشيلي السابقة في منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 17:22 الأمم المتحدة تُعين رئيسة تشيلي السابقة في منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان | بوليتيك
الأمم المتحدة تُعين رئيسة تشيلي السابقة في منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة تعيين رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت في منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

شوف تيفي:

 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة تعيين رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت في منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تعيين باشيليت يوم الأربعاء. وستحل محل الأمير زيد بن رعد الحسين الذي سيتنحى في نهاية الشهر بعد انتهاء ولايته التي استمرت أربعة أعوام في جنيف.

وكانت باشيليت، التي تعرضت للتعذيب في عهد الجنرال الدكتاتور أوجستو بينوشيه، أول امرأة تتولى الرئاسة في تشيلي.

وشغلت باشيليت، التي كانت طبيبة أطفال، منصب الرئاسة بين عامي 2006 و2010 وكانت تتمتع بشعبية كبيرة بفضل سياسات حكومتها في مجال الرعاية الاجتماعية فضلا عن النمو الاقتصادي المطرد في عهدها.

 

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شوف تيفي المغرب الأمم المتحدة تعيين رئيسة تشيلي باشيليت مفوض حقوق الإنسان

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