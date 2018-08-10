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ميريام فارس تخرج عن صمتها بخصوص مرضها الخطير وهذا ماقالته بعد ربط مرضها بالسرطــان | ثقافة و فنون

ميريام فارس تخرج عن صمتها بخصوص مرضها الخطير وهذا ماقالته بعد ربط مرضها بالسرطــان

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ميريام فارس تخرج عن صمتها بخصوص مرضها الخطير وهذا ماقالته بعد ربط مرضها بالسرطــان

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 17:10 ميريام فارس تخرج عن صمتها بخصوص مرضها الخطير وهذا ماقالته بعد ربط مرضها بالسرطــان | ثقافة و فنون
ميريام فارس تخرج عن صمتها بخصوص مرضها الخطير وهذا ماقالته بعد ربط مرضها بالسرطــان
مباشرة بعدما أكدت وسائل إعلام عربية يوم أمس الخميس، أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس تعاني من وضع صحي حرج جداً، نشرت الأخيرة عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام تدوينة كشفت من خلالها صحة الأمر.

شوف تيفي

 مباشرة بعدما أكدت وسائل إعلام عربية يوم أمس الخميس، أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس تعاني من وضع صحي حرج جداً، نشرت الأخيرة عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام تدوينة كشفت من خلالها صحة الأمر.

وكتبت ميريام فارس، « ترددت كثير قبل ما إحكي لأن ولا مرة حبيت إنو تكون تفاصيل حياتي الخاصة بالتحديد اللي بتزعل مستباحة للعلن، بس محبتكن وكسرة اهلي جبرتني إطلع عن صمتي بشكر من كل قلبي كل الناس اللي سألت عني واتطمنت على صحتي ولكل يللي عم يدعولي بالشفاء ويصلولي، بقلن أنا كمام بحبكن وأنا محظوظة فيكن كثير، سبق وصرحت إني بحاجة لشوية وقت لأتعافى وارجعلكن ميريام القوية اللي بتعرفوها، صحيح إني عم بقطع بحالة صحية دقيقة وحرجة بس مش كل مصيبة اسمها سرطان، أنا ما معي سرطان كفى متاجرة بصحة الناس.. بشكركن وبتمنى الشفاء لكل مريض ».

وكانت ميريام قد نشرت قبل عدة أيام على صفحتها في انستغرام مقطع فيديو، ضم أمنيات بالشفاء من قبل عدد من محبيها، وعلقّت أسفله قائلة: “شكر كبير للكل، أنا كمان اشتقتلكن كتير وإن شاء الله بتعافى بسرعة وبشوفكن قريبًا”.

 

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