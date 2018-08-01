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مهاجرة مغربية بالسعودية تناشد الملك من أجل العودة إلى أرض الوطن

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 16:49 مهاجرة مغربية بالسعودية تناشد الملك من أجل العودة إلى أرض الوطن | مجتمع
مهاجرة مغربية بالسعودية تناشد الملك من أجل العودة إلى أرض الوطن
ناشدت فاطمة الجوهري مواطنة مغربية، الملك محمد السادس عبر مقطع فيديو تم تداوله على الصفحات الفيسبوكية تطالب من خلاله العودة إلى أرض الوطن.

شوف تيفي

 ناشدت فاطمة الجوهري مواطنة مغربية، الملك محمد السادس عبر مقطع فيديو تم تداوله على الصفحات الفيسبوكية تطالب من خلاله العودة إلى أرض الوطن.

 وفي تفاصيل الفيديو، كشفت المعنية بالأمر التي تنحدر من مدينة فاس أنها هاجرت إلى السعودية من أجل البحث عن فرصة عمل، إلا أنها طُردت من عملين لتجد نفسها متشردة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

 وأَضافت ذات المتحدثة، أنها تطالب من السفارة المغربية بالسعودية والمحسنين التدخل من أجل إنهاء معاناتها وإعادتها إلى المغرب وملاقاة أبنائها، بعدما تشردت بالسعودية عقب طردها من العمل.

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