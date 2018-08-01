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جثة سيتيني تستنفر درك جماعة الدراركة بأكادير | حوادث و حقوق

جثة سيتيني تستنفر درك جماعة الدراركة بأكادير

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جثة سيتيني تستنفر درك جماعة الدراركة بأكادير

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 16:43 جثة سيتيني تستنفر درك جماعة الدراركة بأكادير | حوادث و حقوق
جثة سيتيني تستنفر درك جماعة الدراركة بأكادير
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، عن عثور مجموعة من المواطنين ليلة أمس على جثة شخص سيتيني، وقد بلغت درجة متقدمة من التحلل داخل منزله الكائن بدوار ” تكاديرت ندوبلا “، التابعة لجماعة الدراركة عمالة

شوف تيفي:أكادير

علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة، عن عثور مجموعة من المواطنين ليلة أمس على جثة شخص سيتيني، وقد بلغت درجة متقدمة من التحلل داخل منزله الكائن بدوار ” تكاديرت ندوبلا “، التابعة لجماعة الدراركة عمالة أكادير اداوتنان.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فالحادث راجع إلى انبعاث روائح كريهة من أحد المنازل بمنطقة تكادير ندوبلا، ما حذا بعدد من المواطنين إلى إخطار السلطات المحلية، والتي قامت بالتنسيق مع عناصر الدرك الملكي وحلت بعين المكان، واقتحمت بأمر من النيابة العامة المنزل المشكوك فيه، ليتم العثور على جثة رجل سيتيني متحللة، وتنبعث منها روائح جد كريهة.
هذا، واستنفر الحادث مختلف العناصر الأمنية بالمنطقة، وجرى نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة لتحديد حيثيات وملابسات الوفاة.
ومن جانب آخر، أوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن الهالك كان يعيش داخل منزله وحيدا، قبل أن يختفي عن الأنظار، ليتم العثور عليه جثة هامدة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير جثة ستيني تستنفر السلطات الأمنية الدراركة

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