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سلطات إنزكان تمنع وقفة احتجاجية للتنديد بهدم مسجد عمره 40 سنة

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 16:38 سلطات إنزكان تمنع وقفة احتجاجية للتنديد بهدم مسجد عمره 40 سنة | بوليتيك
سلطات إنزكان تمنع وقفة احتجاجية للتنديد بهدم مسجد عمره 40 سنة
أقدمت السلطات المحلية والأمنية بمدينة انزكان على منع وقفة احتجاجية كان مقرر تنظيمها يوم أمس أمام مندوبية الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمدينة من طرف 3 جمعيات إثر تعرض مسجد داخل سوق المتلاشيات

شوف تيفي:إنزكان

أقدمت السلطات المحلية والأمنية بمدينة انزكان على منع وقفة احتجاجية كان مقرر تنظيمها يوم أمس أمام مندوبية الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمدينة من طرف 3 جمعيات إثر تعرض مسجد داخل سوق المتلاشيات بالمدينة للهدم قبل سنة، وبالضبط بتاريخ 21 يوليوز 2017.

ووجهت سلطات مدينة انزكان مراسلة للجمعيات الثلاث الداعية لهذا الشكل النضالي، مؤكدة لها أنها الوقفة غير مرخص لها، وتمس بالنظام العام ومخالفة للضوابط القانونية الجاري بها العمل في تنظيم الأشكال الاحتجاجية مثل المسيرات والوقفات خاصة المادة 14 من ظهير الحريات العامة.

ومن جهتها، استنكرت الجمعيات المنظمة لهذه الوقفة المنع الذي قبلت به وقفتهم السلمية،منددين بالإجهاز على حقهم في الاحتجاج الذي يكفله لهم الدستور المغربي، وذلك للمطالبة بكافة الحقوق التي تجهضها بعض ادارات الدولة وتحرمهم منها.

وقالت الجمعيات في بيان استنكاري مشترك أصدرته بتاريخ 6غشت الماضي، بأن التجار منحوا للسلطات، وخاصة التي تعنى بتدبير الشأن المحلي فرصة كافية عمرها سنة، لإعادة بناء المسجد الوحيد داخل السوق الذي تم هدمه، والذي يصل عمره 40سنة.

كما أن السلطات حسب ذات البلاغ الذي نتوفر على نسخة منه، قامت حينها بردم البئر الوحيد، كمزود رئيسي للتجار بالماء الصالح للشرب، واليوم يتواجدون في سوق تنعدم فيه الشروط الصحية اللازمة، وأحد الحقوق التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية، وهي الحصول على الماء كمادة حيوية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب انزكان منع وقفة احتجاج ضد قرار هدم مسجد 40 سنة باعة سوق المتلاشبات

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