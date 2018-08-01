شداتو الكاميرا.. مُــلثم دخل يشفر بنكة فالداخلة وهاشنو وقع ليه منين حصــل ﻿

علمت ''شــوف تــيفـي''، أن إحدى الوكالات المختصة في تحويل الأموال، بحي الوحدة بمدينة الداخلة، تعرضت صباح اليوم الجمعة، لمحاولة السطو تحت التهديد بالسلاح.

شـوف تـيفـي: يحيى الغليــظ

علمت "شــوف تــيفـي"، أن إحدى الوكالات المختصة في تحويل الأموال، بحي الوحدة بمدينة الداخلة، تعرضت صباح اليوم الجمعة، لمحاولة السطو تحت التهديد بالسلاح.



ووفق مصادر "شــوف تــيفـي"، فإن شخص ملثم دخل إلى الوكالة المذكورة وشرع في تهديد الموظفة العاملة بالوكالة عن طريق ورقة مكتوب فيها كونه يتوفر على مسدس ناري وعليه وجب إحضار المال أو الموت، غير أن الموظفة قامت بالضغط على جرس الانذار ليحول دون وقوع الكارثة، ما دفع بالمجرم إلى الهروب إلى وجهة غير معلومة.

مصادرنا أكدت، أن المصالح الأمنية تباشر بحثها من أجل القبض على المجرم وتطبيق عليه العقوبات القانونية المعمول بها