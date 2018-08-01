مُمرضة مغربية مقيمة بفرنسا تنقد سيدة أغمي عليها بالشارع العام بفــاس ﻿

موقف بطولي قامت به ممرضة مغربية مقيمة بفرنسا بعدما أنقدت سيدة كان مغمى عليها بالشارع العام وتحت درجة حرارة مرتفعة بالعاصمة العلمية فاس .

شوف تيفي

موقف بطولي قامت به ممرضة مغربية مقيمة بفرنسا بعدما أنقدت سيدة كان مغمى عليها بالشارع العام وتحت درجة حرارة مرتفعة بالعاصمة العلمية فاس .

وحسب مصادر "شوف تيفي" فإن السيدة تبلغ من العمر حوالي 50 سنة أغمى عليها بسبب الحرارة المرتفعة التي تشهدها مدينة فاس ورغم الاتصالات المتكررة بسيارة الاسعاف من طرف المواطنين تدخلت الممرضة المغربية المقيمة بفرنسا رفقة مندوب طبي كان في الطريق بالصدفة.

وقدمو للسيدة الاسعافات الأولية ، و التي كللت بنجاح تحت تصفيقات المواطنين الذين استحسنو الأمر بهذا التدخل البطولي الذي يرقي إلى مستوى المغاربة .