 لارام تفتح تحقيقا حول حادث التصادم بين طائرتين مغربية وتركية بمطار أتاتورك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..طبيب تبع 2 شفارة على موطور فالشارع | حوادث و حقوق

بالفيديو..طبيب تبع 2 شفارة على موطور فالشارع

شداتو الكاميرا.. مُــلثم دخل يشفر بنكة فالداخلة وهاشنو وقع ليه منين حصــل | حوادث و حقوق

شداتو الكاميرا.. مُــلثم دخل يشفر بنكة فالداخلة وهاشنو وقع ليه منين حصــل

مُمرضة مغربية مقيمة بفرنسا تنقد سيدة أغمي عليها بالشارع العام بفــاس | مجتمع

مُمرضة مغربية مقيمة بفرنسا تنقد سيدة أغمي عليها بالشارع العام بفــاس

وزارة الفلاحة تنفي وجود أي تعاملات مالية بين الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والمكتب الوطني للسلامة الصحية | بوليتيك

وزارة الفلاحة تنفي وجود أي تعاملات مالية بين الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والمكتب الوطني

مغنية عالمية تقضي إجازتها الصيفية في مراكش ! | ثقافة و فنون

مغنية عالمية تقضي إجازتها الصيفية في مراكش !

عــاجل: أربعة قتلى في إطلاق نار شرق كندا | دولي

عــاجل: أربعة قتلى في إطلاق نار شرق كندا

لارام تفتح تحقيقا حول حادث التصادم بين طائرتين مغربية وتركية بمطار أتاتورك | اقتصاد

لارام تفتح تحقيقا حول حادث التصادم بين طائرتين مغربية وتركية بمطار أتاتورك

جمعية منتدى الطفولة تطالب بضرورة فتح تحقيق دولي عاجل من أجل وضع حد لاستغلال البوليساريو الطفولة في مسلسل معاركها ضد المغرب | بوليتيك

جمعية منتدى الطفولة تطالب بضرورة فتح تحقيق دولي عاجل من أجل وضع حد لاستغلال البوليساريو ''الطفولة

خــاص.. بــشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضـــحى | مجتمع

خــاص.. بــشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضـــحى

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

لارام تفتح تحقيقا حول حادث التصادم بين طائرتين مغربية وتركية بمطار أتاتورك

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 13:45 لارام تفتح تحقيقا حول حادث التصادم بين طائرتين مغربية وتركية بمطار أتاتورك | اقتصاد
لارام تفتح تحقيقا حول حادث التصادم بين طائرتين مغربية وتركية بمطار أتاتورك
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، أنه وعلى إثر حادث الاصطدام بين إحدى طائراتها وأخرى تابعة للخطوط التركية الذي وقع، أمس الخميس بمطار أتاتورك بإسطنبول، تم فتح تحقيق لتسليط الضوء على هذا الحادث وتحديد

شــوف تيفي:

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، أنه وعلى إثر حادث الاصطدام بين إحدى طائراتها وأخرى تابعة للخطوط التركية الذي وقع، أمس الخميس بمطار أتاتورك بإسطنبول، تم فتح تحقيق لتسليط الضوء على هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.

وأوضحت الشركة في بلاغ بهذا الخصوص، أن إحدى طائراتها وهي من نوع B-787 كانت، أمس الخميس، بصدد تأمين الرحلة AT911 الرابطة ما بين إسطنبول والدار البيضاء وعلى متنها 269 راكبا، مشيرة إلى أنه، وخلال توجه الطائرة نحو منصة الإقلاع على الساعة 14:45 حسب توقيت غرينتش، حدث اصطدام بسيط بين الجناح الأيمن للطائرة والجزء الخلفي لطائرة أخرى تابعة لشركة الخطوط التركية.

وأضاف ذات المصدر أنه، وعقب هذا الحادث الذي خلف بعض الخسائر المادية، تم إنزال الركاب الذين تكفلت بهم الشركة الوطنية من حيث النقل البري والإيواء والإطعام. وقامت الشركة أيضا بإرسال طائرة أخرى لنقل الركاب في اتجاه الدار البيضاء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب مطار أتاتورك خسائر مادية تركيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

100 ألف صيني زاروا المغرب في الخمسة أشهر الأولى هذا العام | اقتصاد

100 ألف صيني زاروا المغرب في الخمسة أشهر الأولى هذا العام

انخفاض أسعار رسوم دعم القطاع السمعي البصري في مصلحة مواطني المناطق المعزولة | اقتصاد

انخفاض أسعار رسوم دعم القطاع السمعي البصري في مصلحة مواطني المناطق المعزولة

الميناء التجاري ببني أنصار يستقبل أول باخرة للحاويات محملة بالسلع | اقتصاد

الميناء التجاري ببني أنصار يستقبل أول باخرة للحاويات محملة بالسلع

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق حملة تحسيسية لفائدة الأطفال بمحطة الدار البيضاء الميناء | اقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق حملة تحسيسية لفائدة الأطفال بمحطة الدار البيضاء الميناء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شركة سنطرال تلتقي بزبنائها بمدينة أكادير في لقاء تواصلي للاستماع لمقتراحاتهم وهمومهم | مال و أعمال
منذ 33 دقيقة

شركة سنطرال تلتقي بزبنائها بمدينة أكادير في لقاء تواصلي للاستماع لمقتراحاتهم وهمومهم

بسبب مطالبهم تم اعتقالهم من طرف شركة أوزون | خارج البلاطو

بسبب مطالبهم تم اعتقالهم من طرف شركة أوزون

ثــورة العطش..ساكنة قلعة السراغنة تحتج ضد ندرة المياه والماء غير الصالح للشرب | خارج البلاطو

ثــورة العطش..ساكنة قلعة السراغنة تحتج ضد ندرة المياه والماء غير الصالح للشرب

قصـة مؤثرة.. قتلو ليها ولدها بالغدر بعدما سمحات فيه مرتو بوجدة | خارج البلاطو

قصـة مؤثرة.. قتلو ليها ولدها بالغدر بعدما سمحات فيه مرتو بوجدة

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..طبيب تبع 2 شفارة على موطور فالشارع | حوادث و حقوق
منذ 54 دقيقة

بالفيديو..طبيب تبع 2 شفارة على موطور فالشارع

شداتو الكاميرا.. مُــلثم دخل يشفر بنكة فالداخلة وهاشنو وقع ليه منين حصــل | حوادث و حقوق

شداتو الكاميرا.. مُــلثم دخل يشفر بنكة فالداخلة وهاشنو وقع ليه منين حصــل

مُمرضة مغربية مقيمة بفرنسا تنقد سيدة أغمي عليها بالشارع العام بفــاس | مجتمع

مُمرضة مغربية مقيمة بفرنسا تنقد سيدة أغمي عليها بالشارع العام بفــاس

وزارة الفلاحة تنفي وجود أي تعاملات مالية بين الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والمكتب الوطني للسلامة الصحية | بوليتيك

وزارة الفلاحة تنفي وجود أي تعاملات مالية بين الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والمكتب الوطني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.