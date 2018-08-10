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مقترح لوزارة الثقافة من أجل تسجيل كران كتراث ثقافي وطني لا مادي

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 12:26 مقترح لوزارة الثقافة من أجل تسجيل كران كتراث ثقافي وطني لا مادي | ثقافة و فنون
مقترح لوزارة الثقافة من أجل تسجيل كران كتراث ثقافي وطني لا مادي
أعلنت جمعية أشبال المغرب الثقافية والفنية عن تقديم مقترح لوزارة الثقافة من أجل تسجيل كران كتراث ثقافي وطني لا مادي وذلك على هامش الدورة الرابعة لمهرجان « كران، ثقافات وأذواق »، بشراكة مع وزارة

شوف تيفي :


أعلنت جمعية أشبال المغرب الثقافية والفنية عن تقديم مقترح لوزارة الثقافة من أجل تسجيل كران كتراث ثقافي وطني لا مادي وذلك على هامش الدورة الرابعة لمهرجان « كران، ثقافات وأذواق »، بشراكة مع وزارة الثقافة والإتصال بالمغرب، وغرفة الصناعة التقليدية بالجهة الشرقية .

وحسب بلاغ من إدارة مهرجان كران توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن حفل الإفتتاح سيمتد على مدى 11،12،13 غشت 2018 بساحة باب سيدي بوجدة.

هذا المهرجان يرتكز على الإختلاف الثقافي كخطوة إيجابية وذلك من خلال تعزيز التبادل الثقافي المتعدد إذ يعتبر تظاهرة فنية ثقافية وشعبية جعلت من منصة العرش ملتقى لمزج التنوع الثقافي الموسيقي والمواهب الغنائية لإمتاع الجمهور الذي يناهز 80.000 شخص حسب معطيات الدورة السابقة.

وأضاف البلاغ، أن هذه الدور من مهرجات كران، ستعرف مشاركة العديد من الوجوه الفنية المتميزة من بلدان مختلفة من بينها مجموعة بن سلامة تونس، jeunes nomades من محاميد الغزلان، فؤاد ومنيب من مصر كما سيعرف المهرجان تنظيم إقامة فنية تجمع بين مصر وفرنسا و المغرب إضافة إلى فرقة شعبية ستعطي الإنطلاقة لإفتتاح المهرجان من خلال موكب فني متميز لفنون الشارع يترأسه theatre nomade وفرق شعبية اخرى.

‫شوف تيفي

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كران شوف تيفي جمعية أشبال المغرب الثقافية والفنية وزارة الثقافة

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