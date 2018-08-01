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الاتحاد الدستوري يفوز برئــاسة جماعة جرف الملحة

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 12:11 الاتحاد الدستوري يفوز برئــاسة جماعة جرف الملحة | بوليتيك
الاتحاد الدستوري يفوز برئــاسة جماعة جرف الملحة
صوت صباح يومه الجمعة، أعضاء المجلس الجماعي''جرف الملحة'' على منح الثقة لـ''فريد حرفي'' عن الاتحاد الدستوري، رئيسا للجماعة، بشكل منفرد وبإجماع أغلبية أعضاء المجلس.

شوف تيفي:

صوت صباح يومه الجمعة، أعضاء المجلس الجماعي"جرف الملحة" على منح الثقة لـ"فريد حرفي" عن الاتحاد الدستوري، رئيسا للجماعة، بشكل منفرد وبإجماع أغلبية أعضاء المجلس.

الخبر جاء في مراسلة الحزب لـ "شوف تيفي" اليوم، مضيفا أن هذا الفوز يأتي بعد قرار المحكمة الإدارية بالرباط، عزل الرئيس السابق عن حزب التقدم والاشتراكية "عبد العزيز الصادق"، بناءا على الطعن الذي تقدم به حزب "الحصان"، والذي اتهم عبد العزيز الصادق بالتخلي عن حزب التقدم والاشتراكية الذي نال معه رئاسة بلدية جرف الملحة، والتحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة.

وحسب ما تنص عليه المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية، التي تقول إنه "لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه في الانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس والغرف المذكورة".

يشار إلى أن فريد الحرفي عضو بالمكتب السياسي للحزب، وبرلماني سابق باسم الإتحاد الدستوري عن دائرة سيدي قاسم، وهو ابن عبد الرحمان الحرفي النائب البرلماني عن الاتحاد الدستوري في الولاية الحالية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب جرف الملحة جماعة حكم طعن فريد الحرفي

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