إعــانة للقيمين الدينيين بمناسبة عيد الأضحـى تتـــجاوز 30 مليون درهــم ﻿

أعلنت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين أنها شرعت ابتداء من 06 غشت 2018 م في صرف إعانة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1439هـ، بمبلغ إجمالي يتجاوز30 مليون درهم، موزع بمعدل

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أعلنت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين أنها شرعت ابتداء من 06 غشت 2018 م في صرف إعانة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1439هـ، بمبلغ إجمالي يتجاوز30 مليون درهم، موزع بمعدل خمسمائة (500) درهم لكل قيم ديني منخرط يقل دخله الشهري عن ثلاثة آلاف (3000) درهم.

وحرصا من المؤسسة على تمكين أكبر عدد من المنخرطين من الاستفادة من الإعانة قبل حلول عيد الأضحى، فقد تم صرفها لفائدة ما يقارب 50 ألف مستفيد من القيمين الدينيين المزاولين والعاجزين وكذا أرامل المنخرطين المتوفين، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي للمستفيدين 70 ألف مستفيد، حسب ما أورده الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويأتي تخصيص هذه الإعانة تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.200، بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وتكريسا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وإيمانا بضرورة مؤازرة القيم الديني وذويه في المناسبات الدينية والاجتماعية.