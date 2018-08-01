اعتقال المدير السابق للمستشفى الإقليمي للامريم بالعرائش ﻿

اعتقلت الفرقة الوطنية لمدينة العرائش المدير السابق للمستشفى الإقليمي للامريم بالعرائش ومقتصد نفس المستشفى يوم أمس الخميس.

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اعتقلت الفرقة الوطنية لمدينة العرائش المدير السابق للمستشفى الإقليمي للامريم بالعرائش ومقتصد نفس المستشفى يوم أمس الخميس.

وحسب ما كشف عنه موقع « العرائش 24 » فإن العناصر الأمنية ألقت القبض على المدير السابق والمقتصد ونقلتهما إلى مدينة الدارالبيضاء.

وأضافت ذات المصدر، أن الفرقة الوطنية اعتقلت المدير السابق للمستشفى الإقليمي للامريم بالعرائش من داخل مسكنه الوظيفي الذي لم يُخليه بعد على الرغم من انتقاله إلى مدينة طنجة .

وفيما يخص أسباب الإعتقال، فإنها ما تزال مجهولة، إذ يرجح البعض أن يكون الأمر له علاقة مع عمليات فساد كبيرة داخل المستشفى المذكور.