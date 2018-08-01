نجـــاة ركاب مغاربة بعد اصطدام طائرة مغربية بأخرى تركية ﻿

اصطدمت طائرة دريملاينر ''B787'' تابعة للخطوط الملكية المغربية كانت متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء ، بأخرى تابعة للخطوط التركية، بعد لحظات قليلة على وصولها من نيويورك.

شوف تيفي

اصطدمت طائرة دريملاينر "B787" تابعة للخطوط الملكية المغربية كانت متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء ، بأخرى تابعة للخطوط التركية، بعد لحظات قليلة على وصولها من نيويورك.

وذكرت مصادر "أيرونوتيك أونلاين"، أن الحادث وقع في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية، وتسبب في أضرار للطائرتين، لكنه لم يخلف أي إصابات، مضيفة "وقع الاصطدام حين كانت الطائرة المغربية تسير على المدرج فيما كانت الطائرة التركية متوقفة"، وتم سحب الطائرتين إلى المصلحة التقنية لإجراء مزيد من التحقيقات، حسب ما أورده موقع قناة "سكاي نيوز عربي".

فيما قال موقع "ليكونوميست" المغربي، إن الطائرة المغربية اصطدمت بالجهة الخلفية لطائرة تركية من نوع "بوينغ B777"، مشيرة إلى أن أسباب وقوع الحادث ما تزال مجهولة.

هذا وشهد مطار أتاتورك بإسطنبول اصطدامات عديدة على المدرج، خلال الأشهر الماضية، آخرها حادث وقع بين طائرة إسبانية من نوع A330 وأخرى تركية.