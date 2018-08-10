 فريق طبي متخصص في جراحة الأطفال يشرف على أزيد من 120 عملية جراحية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير''صور'' ﻿
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فريق طبي متخصص في جراحة الأطفال يشرف على أزيد من 120 عملية جراحية بمستشفى الحسن الثاني بأكاديرصور | مجتمع

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فريق طبي متخصص في جراحة الأطفال يشرف على أزيد من 120 عملية جراحية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير''صور''

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 09:30 فريق طبي متخصص في جراحة الأطفال يشرف على أزيد من 120 عملية جراحية بمستشفى الحسن الثاني بأكاديرصور | مجتمع
فريق طبي متخصص في جراحة الأطفال يشرف على أزيد من 120 عملية جراحية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير''صور''
أشرف فريق طبي مكون من مجموعة من الأطباء المتخصصين في جراحة الأطفال يوم أمس الخميس على إجراء حوالي 120 عملية جراحية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني استهدفت الأطفال المنحدرين من أسر فقيرة ومعوزة بمختلف

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أشرف فريق طبي مكون من مجموعة من الأطباء المتخصصين في جراحة الأطفال يوم أمس الخميس على إجراء حوالي 120 عملية جراحية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني استهدفت الأطفال المنحدرين من أسر فقيرة ومعوزة بمختلف تراب جهة سوس ماسة.

وتأتي هذه العملية الطبية التي وصفت بالمهمة في إطار تخليد الذكرى التاسعة عشرة لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، ونظمت بشراكة مع جمعية ''عناية'' وتستمر على مدى يومين 9 و10 غشت الجاري.

وأكد مدير المستشفى الجهوي بأكادير ''عبد العزيز الريماني'' أنها هذه الحملة الطبية تهدف إلى خلق أواصر التواصل، والانفتاح على الأعمال التطوعية الموازية لعمل المستشفى الرسمي وذلك بهدف الرفع من قيمة الخدمات المقدمة من طرف المستشفى وتخفيف الضغط عليه باعتباره الملاذ الوحيد لمجموعة من المواطنين بالجهة لتلقي العلاج والتطبيب وهو ما يجعله تحت ضغط كبير بشكل يومي.

وتعد هذه الحملة التطوعية الثالثة على التوالي بعد نجاح الدورتين الأولى والثانية، الأمر الذي جعل إدارة المستشفى تقوم بتنسيق دائم مع جمعية عناية المغربية لامتصاص الضغط الممارس على المركب الاستشفائي، وتحقيق نسب استفادة الأسر المعوزة من حقها في العلاج بشكل عالي وذا جودة.

ومن جانبها استحسنت مجموعة من الأسر المستفيدة هذه البادرة التي وصفوها بالطيبة مؤكدين على أهميتها في خلق جسور التواصل بين المرضى والمستشفى وتقريب التطبيب لهم، خاصة وأن أغلبهم يعيش في قرى منعزلة، وممنين النفس لو نظمت حملات مماثلة على شكل مستشفيات متناقلة بمداشر وقرى جهة سوس ماسة، لتحقيق مبتغى تقريب العلاج من المواطنين.

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شوف تيفي المغرب أكادير أطر طبية مستشفى الحسن الثاني 120 عملية جراحية الأطفال اشراف

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