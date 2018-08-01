16 فرقة كناوية مشاركة بمهرجان "نجوم كناوة" بالبيضاء ﻿

تحتضن العاصمة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و 20 غشت ، النسخة الثامنة للمهرجان الدولي ''نجوم كناوة ''، بمشاركة 16 فرقة من المغرب إضافة إلى فنانين أجانب.

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تحتضن العاصمة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و 20 غشت ، النسخة الثامنة للمهرجان الدولي "نجوم كناوة "، بمشاركة 16 فرقة من المغرب إضافة إلى فنانين أجانب. وأوضح المنظمون خلال لقاء صحفي عقد اليوم الخميس بالبيضاء، بغرض تسليط الضوء على هذه التظاهرة الثقافية والفنية، أن هذه النسخة ، التي تنظمها جمعية الأبواب الخمس للمدينة القديمة ، بمعية العديد من الشركاء ، تتميز بمشاركة 160 فنانا من المغرب يمثلون 16 فرقة كناوية ، إضافة إلى فنانين من بلدان إفريقية، منها السينغال والكوت ديفوار .

وأوضح محمد لعوينة رئيس جمعية الأبواب الخمس ومدير المهرجان ، أن هذه التظاهرة ستعرف مشاركة عدد من المجموعات الرائدة في ساحة الفن الكناوي، وكذا مجموعات فنية معروفة، إضافة إلى وجوه فنية مشهورة .

وحسب رئيس الجمعية ، فإن هذه التظاهرة ، التي حظيت بدعم كبير من السلطات المحلية والمنتخبين ، تروم بشكل خاص المساهمة في الحفاظ على الموروث الثقافي لفن كناوا، والرفع من قيمته.

وأضاف أن هذا المهرجان ، الذي يعد مدخلا ومنطلقا لحوار الثقافات ، يساهم في التعريف أكثر بفن كناوا وبتقاطعاته وضروبه كإرث حضاري وثقافي للمغاربة ، فضلا عن مساهمته في تجديد وتنمية هذا الموروث الفني الثقافي وترسيخ مضامينه في نفوس الناشئة ، في أفق تثمينه وحماية وإشاعة مميزاته وخصوصياته.

وأكد لعوينة أن الفضاء المخصص لهاته التظاهرة سيستقبل ، أسماء شابة موسيقية ، تجسد إرادة المهرجان منذ أن رآى النور ، عندما عمل على منح فرصة الظهور للشباب والتألق ولقاء الجمهور.