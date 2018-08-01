 ''ليدك لأعمال الرعاية'' تحتضن شاطئ النحلة وتواصل برنامجها بمصطاف لالة مريم بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إهمال طبي لفتاة مرمية على سرير بمستشفى محمد الخامس بالجديدة | مجتمع

إهمال طبي لفتاة مرمية على سرير بمستشفى محمد الخامس بالجديدة

16 فرقة كناوية مشاركة بمهرجان نجوم كناوة بالبيضاء | ثقافة و فنون

16 فرقة كناوية مشاركة بمهرجان "نجوم كناوة" بالبيضاء

ليدك لأعمال الرعاية تحتضن شاطئ النحلة وتواصل برنامجها بمصطاف لالة مريم بالبيضاء | مجتمع

''ليدك لأعمال الرعاية'' تحتضن شاطئ النحلة وتواصل برنامجها بمصطاف لالة مريم بالبيضاء

100 ألف صيني زاروا المغرب في الخمسة أشهر الأولى هذا العام | اقتصاد

100 ألف صيني زاروا المغرب في الخمسة أشهر الأولى هذا العام

ثلاثة أفلام طويلة تمثل المغرب في الدورة 13 لمهرجان السينما العربية بالبرازيل | مجتمع

ثلاثة أفلام طويلة تمثل المغرب في الدورة 13 لمهرجان السينما العربية بالبرازيل

حياة البنائين والصباغين مهددة في سبيل لقمة العيش.. فمن يضمن حقوق هؤلاء...؟ | مجتمع

حياة البنائين والصباغين مهددة في سبيل لقمة العيش.. فمن يضمن حقوق هؤلاء...؟

انخفاض أسعار رسوم دعم القطاع السمعي البصري في مصلحة مواطني المناطق المعزولة | اقتصاد

انخفاض أسعار رسوم دعم القطاع السمعي البصري في مصلحة مواطني المناطق المعزولة

المستشفى الإقليمي لتنغير يتعزز بجهاز سكانير عالي الجودة | مجتمع

المستشفى الإقليمي لتنغير يتعزز بجهاز ''سكانير'' عالي الجودة

حريق مهول يندلع بغابة في جماعة الزيتون بتطوان | حوادث و حقوق

حريق مهول يندلع بغابة في جماعة الزيتون بتطوان

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

''ليدك لأعمال الرعاية'' تحتضن شاطئ النحلة وتواصل برنامجها بمصطاف لالة مريم بالبيضاء

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 03:48 ليدك لأعمال الرعاية تحتضن شاطئ النحلة وتواصل برنامجها بمصطاف لالة مريم بالبيضاء | مجتمع
''ليدك لأعمال الرعاية'' تحتضن شاطئ النحلة وتواصل برنامجها بمصطاف لالة مريم بالبيضاء
في إطار البرنامج الوطني'' شواطئ نظيفة 2018'' الذي تنظمه وتشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تواصل مؤسسة ''ليدك لأعمال الرعاية''، مشاركتها في هذا البرنامج البيئي ، وتحتضن لأول مرة شاطئ النحلة

شوف تيفي

في إطار البرنامج الوطني'' شواطئ نظيفة 2018'' الذي تنظمه وتشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تواصل مؤسسة ''ليدك لأعمال الرعاية''، مشاركتها في هذا البرنامج البيئي ، وتحتضن لأول مرة شاطئ النحلة إلى جانب رعايتها لشاطئ لالة مريم للسنة السادسة عشرة على التوالي.

وأضافت المؤسسة في بلاغ لها ، أن مؤسسة ليدك تعمل على التحسيس والتربية على البيئة والتنمية المستدامة، وذلك ضمن الجانب المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمقاولة الذي تتبناه الشركة، وخاصة بالنسبة لأعمالها الرامية إلى حماية الساحل و المحيط .

وذكرت في هذا السياق بأن برنامج «شواطئ نظيفة 2018» يتميز هذه السنة بتنظيمه تحت شعار «التنوع البيولوجي البحري بالمغرب».

ويتمثل برنامج مؤسسة ليدك لأعمال الرعاية ، في مساهمتها في إعادة تأهيل البنيات التحتية الضرورية بالشاطئ من أجل راحة المصطافين (المرافق الصحية، مقرات خاصة بالوقاية المدنية والشرطة، أبراج المراقبة و علامات التشوير...)، إضافة إلى إقامة برامج للتحسيس بحماية البيئة و حفظ الصحة بشراكة مع المجتمع المدني، و كذا فقرات تنشيطية لفائدة المصطافين و خاصة الأطفال.

وخلال هذه الدورة، تستقبل شواطئ لالة مريم والنحلة المصطافين الأفراد والجمعيات الشريكة مع مؤسسة ليدك، والفعاليات الجمعوية المحلية من أجل العمل المشترك على تحسيس ما مجموعه 23 ألف مصطاف.

وإلى جانب رعايتها لشاطئ لالة مريم المتواجد في الساحل الغربي للدار البيضاء، تتميز الدورة الحالية من برنامج «شواطئ نظيفة» باحتضان مؤسسة ليدك لأعمال الرعاية لشاطئ النحلة المتواجد في الشريط الساحلي للجهة الشرقية للدار البيضاء .

وتستفيد شواطئ لالة مريم والنحلة من الجهود والشراكات بين مؤسسة ليدك والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني التي تسعى إلى الرفع من جودة المتنزهات الشاطئية لفائدة الساكنة المحلية مع تحسيسها بأهمية المحافظة على البيئة وحماية السواحل والمحيطات.

ومن بين الجمعيات الشريكة في احتضان مؤسسة ليدك لشاطئي لالة مريم والنحلة، هناك جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض التي تنفذ كل يوم برنامجا حول الاصطياف الإيكولوجي لفائدة الأطفال يخصص لمحاربة التغيرات المناخية وحماية المحيطات. 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ليديك المصطافين الشواطئ المغرب الدار البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إهمال طبي لفتاة مرمية على سرير بمستشفى محمد الخامس بالجديدة | مجتمع

إهمال طبي لفتاة مرمية على سرير بمستشفى محمد الخامس بالجديدة

ثلاثة أفلام طويلة تمثل المغرب في الدورة 13 لمهرجان السينما العربية بالبرازيل | مجتمع

ثلاثة أفلام طويلة تمثل المغرب في الدورة 13 لمهرجان السينما العربية بالبرازيل

حياة البنائين والصباغين مهددة في سبيل لقمة العيش.. فمن يضمن حقوق هؤلاء...؟ | مجتمع

حياة البنائين والصباغين مهددة في سبيل لقمة العيش.. فمن يضمن حقوق هؤلاء...؟

المستشفى الإقليمي لتنغير يتعزز بجهاز سكانير عالي الجودة | مجتمع

المستشفى الإقليمي لتنغير يتعزز بجهاز ''سكانير'' عالي الجودة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قصـة مؤثرة.. قتلو ليها ولدها بالغدر بعدما سمحات فيه مرتو بوجدة | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

قصـة مؤثرة.. قتلو ليها ولدها بالغدر بعدما سمحات فيه مرتو بوجدة

بالفيديو..استقالة جماعية بمكتب الرجــاء | زووم

بالفيديو..استقالة جماعية بمكتب الرجــاء

ساكنة ورطاس علي بني يخلف بركان تناشد الملك.. خداو لينا أرضنا و عندنا خير كبير | خارج البلاطو

ساكنة ورطاس علي بني يخلف بركان تناشد الملك.. خداو لينا أرضنا و عندنا خير كبير

بالفيديو..كواليس إعادة انتخاب الناصري رئيسا للوداد لولاية ثــانية | خارج البلاطو

بالفيديو..كواليس إعادة انتخاب الناصري رئيسا للوداد لولاية ثــانية

﻿

آخر المستجدات

إهمال طبي لفتاة مرمية على سرير بمستشفى محمد الخامس بالجديدة | مجتمع
منذ 2 ساعات

إهمال طبي لفتاة مرمية على سرير بمستشفى محمد الخامس بالجديدة

16 فرقة كناوية مشاركة بمهرجان نجوم كناوة بالبيضاء | ثقافة و فنون

16 فرقة كناوية مشاركة بمهرجان "نجوم كناوة" بالبيضاء

ليدك لأعمال الرعاية تحتضن شاطئ النحلة وتواصل برنامجها بمصطاف لالة مريم بالبيضاء | مجتمع

''ليدك لأعمال الرعاية'' تحتضن شاطئ النحلة وتواصل برنامجها بمصطاف لالة مريم بالبيضاء

100 ألف صيني زاروا المغرب في الخمسة أشهر الأولى هذا العام | اقتصاد

100 ألف صيني زاروا المغرب في الخمسة أشهر الأولى هذا العام

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.