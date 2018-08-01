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ثلاثة أفلام طويلة تمثل المغرب في الدورة 13 لمهرجان السينما العربية بالبرازيل

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 03:18 ثلاثة أفلام طويلة تمثل المغرب في الدورة 13 لمهرجان السينما العربية بالبرازيل | مجتمع
ثلاثة أفلام طويلة تمثل المغرب في الدورة 13 لمهرجان السينما العربية بالبرازيل
يشارك المغرب في الدورة الـ 13 لمهرجان السينما العربية بالبرازيل المنظم في الفترة ما بين 8 و27 غشت الجاري بـ''ساو باولو'' من خلال أفلام ''غزية'' للمخرج نبيل عيوش، و''وليلي'' لفوزي بنسعيدي و ''حمى'' لهشام

شوف تيفي:(و.م.ع)

يشارك المغرب في الدورة الـ 13 لمهرجان السينما العربية بالبرازيل المنظم في الفترة ما بين 8 و27 غشت الجاري بـ''ساو باولو'' من خلال أفلام ''غزية'' للمخرج نبيل عيوش، و''وليلي'' لفوزي بنسعيدي و ''حمى'' لهشام عيوش.

وبحسب المنظمين، فإن الدورة الـ 13 للمهرجان تعكس الاهتمام الذي يوليه الجمهور البرازيلي للسينما العربية، وترمي هذه التظاهرة إلى تسليط الضوء على التقارب الثقافي بين البرازيل وأمريكا اللاتينية والعالم العربي من خلال نسج روابط فنية بين الثقافات والتاريخ.

وتقترح هذه الدورة 23 فيلما و 54 شريطا حصدت جوائز بعدد من المهرجانات والتظاهرات الدولية.

وقالت ''ناتاليا كالفات'' من اللجنة المنظمة، إن الأفلام المشاركة في المهرجان تصور العلاقات الاجتماعية والثقافية في العالم العربي من خلال أبعاد إنسانية تسلط الضوء على المآسي الإنسانية وتكسير الصور النمطية.

وتشكل الهجرة والحوار الثقافي ومآسي اللجوء والنفي والتعاطف الإنساني والعوالم المتباينة والروابط الثابتة والتبادلات الخيط الناظم للدورة الحالية من المهرجان.

ويقترح هذا الأخير، الذي ينظمه معهد الثقافة العربية، بالشراكة مع المركز الثقافي بانكو دو برازيل، وبتمويل من الغرفة العربية-البرازيلية للتجارة، العديد من الأشرطة الوثائقية من ضمنها ''فلسطين البرازيلية'' للمخرج عمر باروس فيلهو و ''مذاق الخراسانة'' للمخرج السوري زياد كلثوم.

وفضلا عن الأفلام والأشرطة التي تتوزع على عدة فئات، تشمل هذه التظاهرة الثقافية تنظيم موائد مستديرة ومعارض فنية ولقاءات مع عدد من المخرجين.

 

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شوف تيفي المغرب أفلام المغرب الدورة مهرجان السينما العربية البرازيل

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