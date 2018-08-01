المستشفى الإقليمي لتنغير يتعزز بجهاز ''سكانير'' عالي الجودة ﻿

قامت وزارة الصحة بتزويد المستشفى الإقليمي لتنغير بجهاز ''السكانير'' من مستوى عالي، وذلك من أجل تعزيز العرض الصحي بجهة درعة تافيلالت، والرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة لساكنة إقليم تنغير

شوف تيفي

قامت وزارة الصحة بتزويد المستشفى الإقليمي لتنغير بجهاز ''السكانير'' من مستوى عالي، وذلك من أجل تعزيز العرض الصحي بجهة درعة تافيلالت، والرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة لساكنة إقليم تنغير والمناطق المجاورة.

وقد أعطيت انطلاقة اشتغال هذا ''السكانير'' الجديد، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه ، في مرحلة تجريبية يومه الخميس 9 غشت 2018.

وهو ما سيمكن ساكنة هذا الإقليم، يضيف البلاغ، من ''الاستفادة من خدماته وإجراء الفحوصات الطبية الضرورية، كما من شأنه أن يعفيهم من عناء ومصاريف التنقل إلى مراكز استشفائية جهوية أو جامعية لإجراء فحوصات طبية مماثلة''.

وأشار البلاغ أن ''الوزارة سترافق هذه الانطلاقة بدعم المستشفى الإقليمي بتقنيي الأشعة، وذلك في إطار تعزيز الموارد البشرية''، مضيفا '' أن تزويد إقليم تنغير بهذا الجهاز الجديد يندرج في إطار برنامج إعادة تأهيل المستشفيات الذي وضعته الوزارة بكافة ربوع المملكة''.

وأوضح بلاغ الوزارة أن ''المجهودات التي تبذلها ''تندرج في إطار النهوض بالقطاع الصحي، وتنفيذا للسياسة الصحية التي تنهجها والهادفة إلى تقريب الخدمات الطبية والعلاجية من الساكنة المحلية، وكذا السعي إلى تقليص الفوارق المجالية''.