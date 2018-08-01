المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تفكك شبكة إجرامية تنشط في مجال الدعارة ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال الدعارة على مستوى إحدى المجمعات السكنية بذات المدينة .

شوف تيفي

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال الدعارة على مستوى إحدى المجمعات السكنية بذات المدينة .

وجاءت هذه العملية، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم، بعد قيام المصلحة المذكورة بمجموعة من التحريات الميدانية واستغلال عدد من المعلومات والمعطيات، والتي مكنت من إيقاف ثلاثة أشخاص أجانب ينحدرون من إحدى دول الخليج، بمشاركة شخص بصفة سانديك الإقامة، بالإضافة إلى شخصين اثنين يتعاطيان للوساطة وفتاة كانت في حالة فرار بعد تعرضها للعنف من طرف الأجانب الموقوفين .

وأشار البلاغ إلى أنه تم وضع المعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل إجراءات البحث والتقديم للعدالة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.