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مواطنون باشتوكة أيت بها محرمون من حق التطبيب يطالبون الوزارة بالتدخل

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 01:18 مواطنون باشتوكة أيت بها محرمون من حق التطبيب يطالبون الوزارة بالتدخل | مجتمع
مواطنون باشتوكة أيت بها محرمون من حق التطبيب يطالبون الوزارة بالتدخل
تعاني الجماعة الترابية ''إمي مقورن'' التابعة لإقليم اشتوكة أيت بها من غياب تام للطبيب المداوم بالمركز الصحي المتواجد بالجماعة الأمر الذي يجعل عددا من ساكنة المنطقة تقطع مسافات طويلة من أجل الوصول

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

تعاني الجماعة الترابية ''إمي مقورن'' التابعة لإقليم اشتوكة أيت بها من غياب تام للطبيب المداوم بالمركز الصحي المتواجد بالجماعة الأمر الذي يجعل عددا من ساكنة المنطقة تقطع مسافات طويلة من أجل الوصول لمستشفى المختار السوسي بمدينة بيوكرى لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فقد أصبحت ساكنة الجماعة محرومة من أبسط ضروريات التطبيب والاستفادة من حق الصحة الذي يخوله لهم الدستور المغربي.

وأضافت ذات المصادر، أن هذه المعاناة ازدادت بشكل كبير خلال هذا الصيف خاصة مع انتشار الزواحف السامة من عقارب وأفاعي، الشيء الذي يهدد حياة المواطنين بهذه الجماعة، إذ لا يجدون طبيبا يلجَأُون إليه في الحالات الاستعجالية والاستثنائية، سواء تعرض شخص للذغة أفعى أو عقرب لا قدر الله، أو الحالات المرضية التي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا، وهو ما ينذر بإزهاق أرواح المواطنين بهذه الرقعة الجغرافية المتواجدة بين جبال اشتوكة أيت بها.

وتطالب الساكنة المحلية وفعاليات المجتمع المدني بجماعة ''إمي مقورن'' من الوزارة المعنية بالتدخل العاجل، لتوفير طبيب خاص مداوم بالجماعة استجابة للخطابات الملكية التي تولي الأهمية القصوى لاحتياجات المواطنين وهمومهم.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها مواطنون محرمون طبيب مداوم إمي مقورن تدخل الوزارة

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