سائق طاكسي ينجو من موت محقق بأعجوبة بوجدة ﻿

وقعت حادثة سير وصفت بالخطيرة، مساء اليوم الخميس، بتجزئة الضحى على مقربة من حي السلام فيلاج المساكين بوجدة .

شوف تيفي

وقعت حادثة سير وصفت بالخطيرة، مساء اليوم الخميس، بتجزئة الضحى على مقربة من حي السلام فيلاج المساكين بوجدة .

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن سائق سيارة أجرة صغيرة بوجدة، نجا من موت محقق بأعجوبة، فيما تم نقل الزبون الذي كان يستقل ''الطاكسي'' على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي بوجدة إثر هذا الحادث.

وأضاف المصدر أن أسباب الحادثة تعود إلى عدم احترام علامة قف من طرف صاحب السيارة الخفيفة والسرعة المفرطة.

كما أشار ذات المصدر أن رجال الوقاية المدنية والشرطة حضروا إلى مكان وقوع الحادثة وتم تحرير محضر لمعرفة ملابسات الحادث.