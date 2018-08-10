 سائق طاكسي ينجو من موت محقق بأعجوبة بوجدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سائق طاكسي ينجو من موت محقق بأعجوبة بوجدة | حوادث و حقوق

سائق طاكسي ينجو من موت محقق بأعجوبة بوجدة

الدار البيضاء.. وفاة شخص كان موضوعا رهن الحراسة النظرية على متن سيارة إسعاف أثناء نقله للمستشفى لتلقي العلاج نتيجة عارض صحي | مجتمع

الدار البيضاء.. وفاة شخص كان موضوعا رهن الحراسة النظرية على متن سيارة إسعاف أثناء نقله للمستشفى

حكومة العثماني تتجه للاستجابة لـ 15 مطلب للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين قبل دخولها في الاعتصام الإنذاري | بوليتيك

حكومة العثماني تتجه للاستجابة لـ 15 مطلب للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين قبل دخولها في

سيدي قاسم : محاولة قتل شاب بجماعة تيوكة والمتهمون طليقون أحرار | حوادث و حقوق

سيدي قاسم : محاولة قتل شاب بجماعة تيوكة والمتهمون طليقون أحرار

انتحار ثلاث فتيات شنقا في ظروف غامضة بإقليم اليوسفية | حوادث و حقوق

انتحار ثلاث فتيات شنقا في ظروف غامضة بإقليم اليوسفية

بــالفيديــــو: توقيف شخص لتورطه في ارتكاب عدة سرقات بالخطف في الدار البيضاء | حوادث و حقوق

بــالفيديــــو: توقيف شخص لتورطه في ارتكاب عدة سرقات بالخطف في الدار البيضاء

الطــمع خايب..أيام قبل عيد الأضحى ..فتح بحث قضائي مع موظفي شرطة للإشتباه تورطهما في قضية تتعلق بالإرتشاء | حوادث و حقوق

الطــمع خايب..أيام قبل عيد الأضحى ..فتح بحث قضائي مع موظفي شرطة للإشتباه تورطهما في قضية تتعلق

مجموعة تكدة تحيي سهرة ليلة وليلي في غياب باعمر بسبب حادثة سير | ثقافة و فنون

مجموعة تكدة تحيي سهرة ''ليلة وليلي'' في غياب باعمر بسبب حادثة سير

المالكي يجري ببوغوتا مباحثات مع مسؤولين بالبرلمان الأنديني | بوليتيك

المالكي يجري ببوغوتا مباحثات مع مسؤولين بالبرلمان الأنديني

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

سائق طاكسي ينجو من موت محقق بأعجوبة بوجدة

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 00:45 سائق طاكسي ينجو من موت محقق بأعجوبة بوجدة | حوادث و حقوق
سائق طاكسي ينجو من موت محقق بأعجوبة بوجدة
وقعت حادثة سير وصفت بالخطيرة، مساء اليوم الخميس، بتجزئة الضحى على مقربة من حي السلام فيلاج المساكين بوجدة .

شوف تيفي

وقعت حادثة سير وصفت بالخطيرة، مساء اليوم الخميس، بتجزئة الضحى على مقربة من حي السلام فيلاج المساكين بوجدة .

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن سائق سيارة أجرة صغيرة بوجدة، نجا من موت محقق بأعجوبة، فيما تم نقل الزبون الذي كان يستقل ''الطاكسي'' على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي بوجدة إثر هذا الحادث.

وأضاف المصدر أن أسباب الحادثة تعود إلى عدم احترام علامة قف من طرف صاحب السيارة الخفيفة والسرعة المفرطة.

كما أشار ذات المصدر أن رجال الوقاية المدنية والشرطة حضروا إلى مكان وقوع الحادثة وتم تحرير محضر لمعرفة ملابسات الحادث.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سائق طاكسي ينجو موت محقق أعجوبة وجدة حي السلام فيلاج المساكين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سيدي قاسم : محاولة قتل شاب بجماعة تيوكة والمتهمون طليقون أحرار | حوادث و حقوق

سيدي قاسم : محاولة قتل شاب بجماعة تيوكة والمتهمون طليقون أحرار

انتحار ثلاث فتيات شنقا في ظروف غامضة بإقليم اليوسفية | حوادث و حقوق

انتحار ثلاث فتيات شنقا في ظروف غامضة بإقليم اليوسفية

بــالفيديــــو: توقيف شخص لتورطه في ارتكاب عدة سرقات بالخطف في الدار البيضاء | حوادث و حقوق

بــالفيديــــو: توقيف شخص لتورطه في ارتكاب عدة سرقات بالخطف في الدار البيضاء

الطــمع خايب..أيام قبل عيد الأضحى ..فتح بحث قضائي مع موظفي شرطة للإشتباه تورطهما في قضية تتعلق بالإرتشاء | حوادث و حقوق

الطــمع خايب..أيام قبل عيد الأضحى ..فتح بحث قضائي مع موظفي شرطة للإشتباه تورطهما في قضية تتعلق بالإرتشاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ولد لفشوش اللي قتل أرملة الرياضي مجيد بالرونج بسجن عكــاشة | بوليميك‎
منذ 54 دقيقة

ولد لفشوش اللي قتل أرملة الرياضي مجيد بالرونج بسجن عكــاشة

محاولة فرار عصابة الذهب من سجن تطوان | بوليميك‎

محاولة فرار عصابة الذهب من سجن تطوان

مختل عقلي يعتدي على شابة بالبيضاء | خارج البلاطو

مختل عقلي يعتدي على شابة بالبيضاء

العثور على بقايا حمير بإقامة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بالبيضاء | خارج البلاطو

العثور على بقايا حمير بإقامة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

سائق طاكسي ينجو من موت محقق بأعجوبة بوجدة | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

سائق طاكسي ينجو من موت محقق بأعجوبة بوجدة

الدار البيضاء.. وفاة شخص كان موضوعا رهن الحراسة النظرية على متن سيارة إسعاف أثناء نقله للمستشفى لتلقي العلاج نتيجة عارض صحي | مجتمع

الدار البيضاء.. وفاة شخص كان موضوعا رهن الحراسة النظرية على متن سيارة إسعاف أثناء نقله للمستشفى

حكومة العثماني تتجه للاستجابة لـ 15 مطلب للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين قبل دخولها في الاعتصام الإنذاري | بوليتيك

حكومة العثماني تتجه للاستجابة لـ 15 مطلب للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين قبل دخولها في

سيدي قاسم : محاولة قتل شاب بجماعة تيوكة والمتهمون طليقون أحرار | حوادث و حقوق

سيدي قاسم : محاولة قتل شاب بجماعة تيوكة والمتهمون طليقون أحرار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.