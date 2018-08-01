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انتحار ثلاث فتيات شنقا في ظروف غامضة بإقليم اليوسفية

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 00:27 انتحار ثلاث فتيات شنقا في ظروف غامضة بإقليم اليوسفية | حوادث و حقوق
انتحار ثلاث فتيات شنقا في ظروف غامضة بإقليم اليوسفية
أقدمت شقيقتان قاصرتان، خلال الأسبوع الماضي، على الانتحار شنقا بمنزل أسرتهما الكائن بدوار بئر الشحم بالجماعة الترابية سيدي شيكر إقليم اليوسفية، وذلك في ظروف غامضة.

شوف تيفي

أقدمت شقيقتان قاصرتان، خلال الأسبوع الماضي، على الانتحار شنقا بمنزل أسرتهما الكائن بدوار بئر الشحم بالجماعة الترابية سيدي شيكر إقليم اليوسفية، وذلك في ظروف غامضة.

وأفادت مصادر مطلعة لـ ''المساء''، بأن الفتاتين اللتين تبلغان من العمر 14 و16 عاما، عمدتا إلى الاستفراد بنفسيهما، الأولى بإحدى غرف المنزل، والثانية بزريبة للبهائم، حيث استغلا خروج والدتهما التي ذهبت غير بعيد لجمع الحطب، قبل أن تقوما بلف منديل يستعمل لغطاء الرأس حول عنقهما، وربطاه مع أعمدة سقوف الغرفة والزريبة، فانتحرتا في ظروف غامضة.

وفي السياق ذاته، وقبله بيوم واحد وبنفس الدوار، أقدمت فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة متزوجة وأم لطفل، على الانتحار داخل زريبة تستعمل للبهائم، حيث استغلت خلو المنزل من أهلها، قبل أن تعمد على شنق نفسها بواسطة قطعة ثوب ربطتها بعمود في سقف الزريبة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أفراد الأسرتين اكتشفوا الواقعة وتم إشعار السلطات المحلية وعناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي شيكر والوقاية المدنية، والتي عملت على نقل جثة الهالكات إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بآسفي، قصد إخضاعهن للتشريح الطبي.

ومن جهتها فتحت عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي شيكر، تحقيقا معمقا في الواقعة لتحديد ملابساتها الحقيقية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

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