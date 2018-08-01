 بــالفيديــــو: توقيف شخص لتورطه في ارتكاب عدة سرقات بالخطف في الدار البيضاء ﻿
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بــالفيديــــو: توقيف شخص لتورطه في ارتكاب عدة سرقات بالخطف في الدار البيضاء

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 00:12 بــالفيديــــو: توقيف شخص لتورطه في ارتكاب عدة سرقات بالخطف في الدار البيضاء | حوادث و حقوق
بــالفيديــــو: توقيف شخص لتورطه في ارتكاب عدة سرقات بالخطف في الدار البيضاء
تفاعلت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء مع مقطع فيديو تم تداوله أمس الأربعاء، 8 غشت الجاري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، يظهر فرار أحد الأشخاص بعد ارتكابه لجريمة سرقة هاتف نقال، وفق التعليق

شوف تيفي

 

تفاعلت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء مع مقطع فيديو تم تداوله أمس الأربعاء، 8 غشت الجاري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر فرار أحد الأشخاص بعد ارتكابه لجريمة سرقة هاتف نقال، وفق التعليق المرفق بالمقطع المذكور، وفتحت بشأنه بحثا أظهر أنه سبق لمصالح منطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء أن أوقفته لتورطه في ارتكاب عدة سرقات بالخطف

وحسب "بلاغ" توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فالمشتبه به، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، سبق وأن شكل موضوع عدة شكايات بالسرقة بالخطف، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة إلى تحديد هويته وتوقيفه، فيما لا زالت التحريات جارية لتوقيف اثنين من شركائه اللذين تم التوصل لهويتهما الكاملة أيضا.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الدار البيضاء مقطع فيديو جريمة

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