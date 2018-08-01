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الطــمع خايب..أيام قبل عيد الأضحى ..فتح بحث قضائي مع موظفي شرطة للإشتباه تورطهما في قضية تتعلق بالإرتشاء | حوادث و حقوق

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الطــمع خايب..أيام قبل عيد الأضحى ..فتح بحث قضائي مع موظفي شرطة للإشتباه تورطهما في قضية تتعلق بالإرتشاء

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 00:00 الطــمع خايب..أيام قبل عيد الأضحى ..فتح بحث قضائي مع موظفي شرطة للإشتباه تورطهما في قضية تتعلق بالإرتشاء | حوادث و حقوق
الطــمع خايب..أيام قبل عيد الأضحى ..فتح بحث قضائي مع موظفي شرطة للإشتباه تورطهما في قضية تتعلق بالإرتشاء
علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أنه جرى مساء اليوم الخميس، فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع موظفي شرطة، أحدهما برتبة ضابط أمن والثاني مقدم شرطة رئيس، وذلك للإشتباه في تورطهما في

شـــوف تيفي:

علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أنه جرى مساء اليوم الخميس، فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع موظفي شرطة، أحدهما برتبة ضابط أمن والثاني مقدم شرطة رئيس، وذلك للإشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالإرتشاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد تعاملت بجدية مع مقطع فيديو تم تداوله صباح نفس اليوم عبر تطبيقات التراسل الفوري، يتضمن وقائع يشتبه أن لها صلة بتلقي طاقم سيارة للشرطة لمبلغ مالي من سائق سيارة لنقل البضائع، وفتحت بحثا مكن من تحديد هوية المعنيين بالأمر، اللذين تم إخضاعهما لبحث قضائي قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.

وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية، في وقت أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيفهما عن العمل، وذلك في انتظار نتائج البحث القضائي من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقهما.

 

 

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