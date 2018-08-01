المالكي يجري ببوغوتا مباحثات مع مسؤولين بالبرلمان الأنديني ﻿

أجرى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أمس الأربعاء ببوغوتا، مباحثات مع رئيس البرلمان الأنديني وكاتبه العام، على التوالي هوغو كيروز وإدواردو تشيليكينغا، تمحورت حول آفاق التعاون بين المغرب وهذه

شوف تيفي+و.م.ع

أجرى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أمس الأربعاء ببوغوتا، مباحثات مع رئيس البرلمان الأنديني وكاتبه العام، على التوالي هوغو كيروز وإدواردو تشيليكينغا، تمحورت حول آفاق التعاون بين المغرب وهذه المؤسسة التشريعية الإقليمية.



واستعرض الطرفان بالمناسبة التعاون بين البرلمانين المغربي والأنديني، واتفقا على سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات المتعلقة بالتشريع.



وأبرز المالكي، خلال هذا اللقاء، الدور الذي يوليه المغرب لتعزيز علاقاته مع البرلمان الأنديني الذي يتخذ من بوغوتا مقرا له، والذي يضم خمس دول أعضاء تشمل بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي.



وثمن روابط الصداقة والتعاون مع هذه الهيئة التشريعية لمجموعة دول الأنديز، مشيرا إلى أن هذه الروابط تعود لأزيد من 25 عاما.

