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وفاة شخص كان موضوعا رهن الحراسة النظرية على متن سيارة إسعاف أثناء نقله للمستشفى لتلقي العلاج

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 23:11 وفاة شخص كان موضوعا رهن الحراسة النظرية على متن سيارة إسعاف أثناء نقله للمستشفى لتلقي العلاج | مجتمع
وفاة شخص كان موضوعا رهن الحراسة النظرية على متن سيارة إسعاف أثناء نقله للمستشفى لتلقي العلاج
علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أن شخصا يبلغ من العمر 67 سنة، كان موضوعا رهن الحراسة النظرية من قبل مصالح منطقة أمن عين الشق، من أجل قضية تتعلق بإضرام النار عمدا، توفي مساء اليوم الخميس، على متن

شـــوف تيفي:

علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أن شخصا يبلغ من العمر 67 سنة، كان موضوعا رهن الحراسة النظرية من قبل مصالح منطقة أمن عين الشق، من أجل قضية تتعلق بإضرام النار عمدا، توفي مساء اليوم الخميس، على متن سيارة إسعاف أثناء نقله للمستشفى لتلقي العلاج نتيجة عارض صحي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه "قد تم وضع الهالك رهن الحراسة النظرية خلال الساعات الأولى من صباح نفس اليوم، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، قبل أن يتعرض لأزمة صحية استدعت نقله في حدود الساعة السادسة مساء إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث توفي فور ولوجه لهذه المؤسسة الصحية".

وأضاف البلاغ أنه قد تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح بحث في الموضوع من طرف فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة

 

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شـــوف تيفي المغرب عارض صحي وفاة النيابة العامة مستودع الأموات تشريح

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