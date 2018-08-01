فضيحة و بالفيديو.. مهاجرة مغربية دايرة حواجز ديال السيمة فوسط البحر بالسعيدية ﻿

تداول نشطاء فيسبوكيون فيديو يوثق احتلال مهاجرة مغربية رفقة اسباني لملك عمومي بشاطئ السعيدية

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تداول نشطاء فيسبوكيون فيديو يوثق احتلال مهاجرة مغربية رفقة اسباني لملك عمومي بشاطئ السعيدية

ويوثق الفيديو احتجاج مغربي على سلوك المغربية رفقة شريكها الاسباني بوضع أحجار إسمنتية داخل البحر .

وهو ما عبر عنه صاحب الفيديو بكون هذا الفعل يلحق ضررا بصحة المواطنين المصطفاين وسلامتهم جراء تحلل تلك الأحجار الاسمنتية الموضوعة وسط البحر.

كما عبر نشطاء فيسبوكيون عن غضبهم اتجاه هذا الخرق السافر للقانون، وتعنت المواطنة المغربية رفقة شريكها الاسباني أمام هذا الاحتجاج.

واستنكر الفيسبوكيون غياب السلطات الأمنية الموكول إليها حماية المواطنين وسلامتهم من سلوكات تخرق القانون أمام مرآى ومسمع الجميع.