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للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. انفجار محول كهربائي قرب مقهى أركانة بمراكش

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 22:28 للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. انفجار محول كهربائي قرب مقهى أركانة بمراكش | حوادث و حقوق
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. انفجار محول كهربائي قرب مقهى أركانة بمراكش
اشتعلت النيران في خيوط كهربائية، نتيجة انفجار محمول كهربائي بالقرب من مقهى أركانة بمراكش.

شوف تيفي

اشتعلت النيران في خيوط كهربائية، نتيجة انفجار محمول كهربائي بالقرب من مقهى أركانة بمراكش.

وأفاد مصدر شوف تيفي" أن الانفجار خلف خسائر مادية بالمحلات التجارية المحاذية للمحول الكهربائي.

وأضاف ذات المصدر أن انفجار المحول الكهربائي أحدث حالة من الرعب والهلع في صفوف المارة المتجولين في ساحة جامع الفنا التي توجد على مرمى أمتار من مكان وقوع الحادث.

كما أكد المصدر، أن رجال الوقاية المدنية والسلطات الأمنية حلوا بعين المكان للسيطرة على الوضع وإخماد الحريق.

وأشار نفس المصدر أن هذه الواقعة خلفت حالة من الاستنفار الأمني بالمنطقة للبحث عن مسببات انفجار المحول الكهربائي.

جدير بالذكر أنه للمرة الثانية في ظرف أسبوع يحدث حريق بالمساحة التي توجد بها مقهى أركانة، حيث اشتعلت النيران يوم الجمعة المنصرم بذات المقهى بسبب حدوث تماس كهربائي.



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شوف تيفي المغرب انفجار محول كهربائي قرب مقهى أركانة مراكش

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