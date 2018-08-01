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محمد مبديع ينسحب من سباق الأمانة العامة لحزب السنبلة ويعلن دعمه لمحمد حصاد

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 21:53 محمد مبديع ينسحب من سباق الأمانة العامة لحزب السنبلة ويعلن دعمه لمحمد حصاد | بوليتيك
محمد مبديع ينسحب من سباق الأمانة العامة لحزب السنبلة ويعلن دعمه لمحمد حصاد
أفادت مصادر مطلعة أن الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، انسحب من المنافسة على الأمانة العامة للحزب، معلنا دعمه لترشح محمد حصاد الوافد الجديد على الحركة الشعبية.

شوف تيفي

أفادت مصادر مطلعة أن الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، انسحب من المنافسة على الأمانة العامة للحزب، معلنا دعمه لترشح محمد حصاد الوافد الجديد على الحركة الشعبية.

وأضاف ذات المصدر أنه بعد انسحابه من المنافسة، شرع مبديع في القيام بحملة علنية لفائدة حصاد، وبتنسيق محكم مع محمد الفضيلي الذي شرع مبكرا في البحث عن سبل للوصول إلى رئاسة المجلس الوطني.

كما أكد ذات المصدر، أن ترشيح محمد حصاد للأمانة العامة لخلافة قيدوم الأمناء العامين "امحند العنصر" الذي عمر لأكثر من ربع قرن، لن يمر بسلام، وسيعاني كثيرا من طرف أنصار محمد أوزين.

 

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شوف تيفي المغرب محمد مبديع انسحاب سباق الأمانة العامة حزب الحركة الشعبية محمد حصاد

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