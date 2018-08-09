الميناء التجاري ببني أنصار يستقبل أول باخرة للحاويات محملة بالسلع ﻿

أشرف عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق إلى جانب محمد خليل عامل إقليم الناظور يوم الثلاثاء 7 غشت على إستقبال أول باخرة محملة بالسلع رست بالميناء التجاري ببني أنصار، بحضور مجموعة من رؤساء المصالح

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أشرف عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق إلى جانب محمد خليل عامل إقليم الناظور يوم الثلاثاء 7 غشت على إستقبال أول باخرة محملة بالسلع رست بالميناء التجاري ببني أنصار، بحضور مجموعة من رؤساء المصالح اللاممركزة والمستثمرين، وممثلين عن شركة "مرسى ماروك" وجمعية ائتلاف التجار بشمال شرق المغرب.

وقال عبد النبي بعوي أن الميناء التجاري سيمكن المستثمرين المشتغلين في مجال التصدير والاستيراد من ربح الوقت، وأن عملية التفريغ لن تستغرق سوى 5 ساعات، عكس الموانئ الأخرى.

ودعا رئيس مجلس جهة الشرق المستثمرين المغاربة إلى دعم الميناء التجاري ببني أنصار، في حين زف خبر سارا إلى الجميع قائلا : "الميناء سيعرف خلال الأيام المقبلة، إنشاء معمل خاص بفرز الملابس المستعملة وسيوفر ما يزيد عن 800 منصب شغل، وأن الملابس سيتم تصديرها إلى دول جنوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية".

ومن جهته، عبر رئيس جمعية ائتلاف تجار الشمال الشرقي بالمغرب، عن شكره الكبير لعبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق عن المجهودات الكبيرة التي يقوم بها من أجل تشجيع الاستثمار بجهة الشرق، في حين دعا المستثمرين إلى ضخ دماء جديدة بالميناء التجاري.

كماعقد عبد النبي لقاءً مع المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، بحضور وفد يمثل جمعية ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب، خصص لتباحث المشاكل التي تعترض المستثمرين بجهة الشرق بسبب المساطر الجمركية، وكذا المعيقات والإكراهات التي تواجه قطاع التصدير والاستيراد.