 الميناء التجاري ببني أنصار يستقبل أول باخرة للحاويات محملة بالسلع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. انفجار محول كهربائي قرب مقهى أركانة بمراكش | حوادث و حقوق

للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. انفجار محول كهربائي قرب مقهى أركانة بمراكش

محمد مبديع ينسحب من سباق الأمانة العامة لحزب السنبلة ويعلن دعمه لمحمد حصاد | بوليتيك

محمد مبديع ينسحب من سباق الأمانة العامة لحزب السنبلة ويعلن دعمه لمحمد حصاد

الميناء التجاري ببني أنصار يستقبل أول باخرة للحاويات محملة بالسلع | اقتصاد

الميناء التجاري ببني أنصار يستقبل أول باخرة للحاويات محملة بالسلع

تحليل: تقرير المبعوث الأممي لدى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية انتصار للطرح المغربي | بوليتيك

تحليل: تقرير المبعوث الأممي لدى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية انتصار للطرح المغربي

العثور على بقايا حمار بمكان إقامة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بالبيضاء | مجتمع

العثور على بقايا حمار بمكان إقامة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بالبيضاء

رئيس مجلس جهة كلميم واد نون يكشف عن خبايا وأسرار الفرقاء السياسيين | مجتمع

رئيس مجلس جهة كلميم واد نون يكشف عن خبايا وأسرار الفرقاء السياسيين

الجزائر تــدعم جبهة البوليساريو لخوض حرب إلكترونية خبيثة ضد المغرب | بوليتيك

الجزائر تــدعم جبهة ''البوليساريو'' لخوض حرب إلكترونية خبيثة ضد المغرب

مريض ينقل إلى المستشفى على متن سيارة لنقل البضائع بمدينة سيدي إفني | مجتمع

مريض ينقل إلى المستشفى على متن سيارة لنقل البضائع بمدينة سيدي إفني

القضــــاء الفرنسي يـقرر رفض الطلب الثاني بإخلاء سبيل المفكر الإسلامي طارق رمضان | دولي

القضــــاء الفرنسي يـقرر رفض الطلب الثاني بإخلاء سبيل المفكر الإسلامي ''طارق رمضان''

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

الميناء التجاري ببني أنصار يستقبل أول باخرة للحاويات محملة بالسلع

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 21:28 الميناء التجاري ببني أنصار يستقبل أول باخرة للحاويات محملة بالسلع | اقتصاد
الميناء التجاري ببني أنصار يستقبل أول باخرة للحاويات محملة بالسلع
أشرف عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق إلى جانب محمد خليل عامل إقليم الناظور يوم الثلاثاء 7 غشت على إستقبال أول باخرة محملة بالسلع رست بالميناء التجاري ببني أنصار، بحضور مجموعة من رؤساء المصالح

شوف تيفي

أشرف عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق إلى جانب محمد خليل عامل إقليم الناظور يوم الثلاثاء 7 غشت على إستقبال أول باخرة محملة بالسلع رست بالميناء التجاري ببني أنصار، بحضور مجموعة من رؤساء المصالح اللاممركزة والمستثمرين، وممثلين عن شركة "مرسى ماروك" وجمعية ائتلاف التجار بشمال شرق المغرب.

وقال عبد النبي بعوي أن الميناء التجاري سيمكن المستثمرين المشتغلين في مجال التصدير والاستيراد من ربح الوقت، وأن عملية التفريغ لن تستغرق سوى 5 ساعات، عكس الموانئ الأخرى.

ودعا رئيس مجلس جهة الشرق المستثمرين المغاربة إلى دعم الميناء التجاري ببني أنصار، في حين زف خبر سارا إلى الجميع قائلا : "الميناء سيعرف خلال الأيام المقبلة، إنشاء معمل خاص بفرز الملابس المستعملة وسيوفر ما يزيد عن 800 منصب شغل، وأن الملابس سيتم تصديرها إلى دول جنوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية".

ومن جهته، عبر رئيس جمعية ائتلاف تجار الشمال الشرقي بالمغرب، عن شكره الكبير لعبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق عن المجهودات الكبيرة التي يقوم بها من أجل تشجيع الاستثمار بجهة الشرق، في حين دعا المستثمرين إلى ضخ دماء جديدة بالميناء التجاري.

كماعقد عبد النبي لقاءً مع المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، بحضور وفد يمثل جمعية ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب، خصص لتباحث المشاكل التي تعترض المستثمرين بجهة الشرق بسبب المساطر الجمركية، وكذا المعيقات والإكراهات التي تواجه قطاع التصدير والاستيراد.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي رئيس مجلس جهة الشرق الميناء التجاري التصدير والاستيراد صور عبد النبي بعوي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق حملة تحسيسية لفائدة الأطفال بمحطة الدار البيضاء الميناء | اقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق حملة تحسيسية لفائدة الأطفال بمحطة الدار البيضاء الميناء

النفط يهبط بنسبة 3 في المائة مع تباطؤ الطلب الصيني وتصاعد النزاع التجاري بين بكين وواشنطن | اقتصاد

النفط يهبط بنسبة 3 في المائة مع تباطؤ الطلب الصيني وتصاعد النزاع التجاري بين بكين وواشنطن

فايسبوكيون يردون على وصف بنكيران بالزعيم الوطني | اقتصاد

فايسبوكيون يردون على وصف بنكيران بالزعيم الوطني

شــركة OZONE تحصـد أرواح عمالها بفــــاس | اقتصاد

شــركة "OZONE" تحصـد أرواح عمالها بفــــاس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مختل عقلي يعتدي على شابة بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 17 دقيقة

مختل عقلي يعتدي على شابة بالبيضاء

العثور على بقايا حمير بإقامة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بالبيضاء | خارج البلاطو

العثور على بقايا حمير بإقامة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بالبيضاء

كواليس انعقاد الجمع العام العادي لنادي مولودية وجدة | خارج البلاطو

كواليس انعقاد الجمع العام العادي لنادي مولودية وجدة

هجوم خطيرعلى مصطافين بحامة فزوان نواحي بركــان | خارج البلاطو

هجوم خطيرعلى مصطافين بحامة فزوان نواحي بركــان

﻿

آخر المستجدات

للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. انفجار محول كهربائي قرب مقهى أركانة بمراكش | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. انفجار محول كهربائي قرب مقهى أركانة بمراكش

محمد مبديع ينسحب من سباق الأمانة العامة لحزب السنبلة ويعلن دعمه لمحمد حصاد | بوليتيك

محمد مبديع ينسحب من سباق الأمانة العامة لحزب السنبلة ويعلن دعمه لمحمد حصاد

الميناء التجاري ببني أنصار يستقبل أول باخرة للحاويات محملة بالسلع | اقتصاد

الميناء التجاري ببني أنصار يستقبل أول باخرة للحاويات محملة بالسلع

تحليل: تقرير المبعوث الأممي لدى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية انتصار للطرح المغربي | بوليتيك

تحليل: تقرير المبعوث الأممي لدى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية انتصار للطرح المغربي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.