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العثور على بقايا حمار بمكان إقامة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بالبيضاء

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 20:50 العثور على بقايا حمار بمكان إقامة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بالبيضاء | مجتمع
العثور على بقايا حمار بمكان إقامة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بالبيضاء
عثرت فرق الوقاية المدنية اليوم الخميس على بقايا حمار داخل خلاء محاط بسياج بشارع تادارت بالدار البيضاء يستغله مجموعة من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء للمبيت به.

شوف تيفي

 

عثرت فرق الوقاية المدنية اليوم الخميس على بقايا حمار داخل خلاء محاط بسياج بشارع تادارت بالدار البيضاء يستغله مجموعة من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء للمبيت به.

وتعود تفاصيل العثور على جثة الحمار إلى وصول عناصر الوقاية المدنية لإخماد النيران المشتعلة بعين المكان والتي أتت على الأعشاب اليابسة والأشجار بما في ذلك من النخيل، وأثناء قيام عناصر الوقاية المدنية بعملهم تم العثور على بقايا الحمار.

وليس بعيدا عن شارع تادارت فقد سبق لساكنة شارع النيل الأحد الماضي أن عثروا على جثت حمير مسلوخة الأمر الذي خلف حالة استياء كبيرة لديهم.

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