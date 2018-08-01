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رئيس مجلس جهة كلميم واد نون يكشف عن خبايا وأسرار الفرقاء السياسيين

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 20:23 رئيس مجلس جهة كلميم واد نون يكشف عن خبايا وأسرار الفرقاء السياسيين | مجتمع
رئيس مجلس جهة كلميم واد نون يكشف عن خبايا وأسرار الفرقاء السياسيين
أكد رئيس مجلس جهة كلميم واد نون الموقوف ''عبد الرحيم بوعيدة'' في تدوينة فيسبوكية، أنه بصدد الإعداد لكتابة مذكرات خاصة به تحت اسم ''مذكرات رئيس جهة فريدة''، يسلط فيه الضوء على مجموعة من الأحداث التي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أكد رئيس مجلس جهة كلميم واد نون الموقوف "عبد الرحيم بوعيدة" في تدوينة فيسبوكية، أنه بصدد الإعداد لكتابة مذكرات خاصة به تحت اسم "مذكرات رئيس جهة فريدة"، يسلط فيه الضوء على مجموعة من الأحداث التي شهدتها الجهة خلال فترة تدبيره وتسييره للحكم، والصراعات السياسية التي طبعتها بين مختلف الفرقاء والأحزاب.


وأوضح "بوعيدة" أن مذكراته الجديدة سيرصد من خلالها قراءة كل الأحداث التي ميزت هذه المرحلة سواء في علاقتها بالفرقاء السياسين المباشرين أو غير المباشرين أو علاقته الشخصية مع المحيط العام الرسمي منه أو الشعبي.

وأضاف أنه، سيعرج فيه على ظروف توقيف الجهة وماصاحبه من مشاورات على مستويات مختلفة، وكذا موقف حزب التجمع الوطني للأحرار من التوقيف ومن شخصه.

ويأتي هذا وفق قوله، بعد أن كثر الحديث عن جملة من السيناريوهات حول مشكلة توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، والتي أعقبتها عدة تأويلات وتحليلات في اتجاهات مختلفة، مشيرا أنه يضع صراحة المواطن فوق كل اعتبار، مطالبا من كل من يوجه له الاتهامات بعرقلة تنمية الجهة وخلق مشكل توقف الجهة أن يصارحه بذلك، ويدفع بالأسباب الحقيقية الكامنة وراء ذلك.

 

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شوف تيفي المغرب كلميم جهة واد نون عبد الرحيم بوعيدة مذكرات رئيس جهة فريدة نشر كشف صراعات سياسية

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