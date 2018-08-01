مريض ينقل إلى المستشفى على متن سيارة لنقل البضائع بمدينة سيدي إفني ﻿

مشهد مؤلم حقا ذلك الذي التقطته ''كاميرا'' أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تــم نقل مريض إلى المستشفى على متن هوندا بمدينة سيدي إفني، خصوصا وأنها تأتي في خضم الجدال الوطني عن مسار القطاع الصحي

شوف تيفي

مشهد مؤلم حقا ذلك الذي التقطته "كاميرا" أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تــم نقل مريض إلى المستشفى على متن هوندا بمدينة سيدي إفني، خصوصا وأنها تأتي في خضم الجدال الوطني عن مسار القطاع الصحي وأدائه في المغرب .

ويظهـــر من خلال "فيـديو" توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه مريض تم نقله إلى المستشفى على متن سيارة لنقل البضائع من صنف "هوندا"، أمام حضور مواطنين متسائلين عن مصير سيارات الإسعاف العمومية ونظيراتها الخيرية.

الواقعة المذكورة تأتي بعد تنامي الاحتجاجات على المستشفيات في عدد من المدن المغربية .