المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق حملة تحسيسية لفائدة الأطفال بمحطة الدار البيضاء الميناء ﻿

أطلق يومه الخميس بمحطة الدارالبيضاء الميناء، المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، أول مرحلة من الحملة التحسيسية حول السلامة داخل المحطات، وذلك لفائدة أطفال جمعية SOS VILLAGE.

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أطلق يومه الخميس بمحطة الدارالبيضاء الميناء، المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، أول مرحلة من الحملة التحسيسية حول السلامة داخل المحطات، وذلك لفائدة أطفال جمعية SOS VILLAGE.

هذا وفي إطار برنامج "مسافر ومواطن" الذي يخص الأطفال، فالحملة عبارة عن ورشات تربوية وترفيهية، يتم من خلالها توعية المسافرين الصغار بالطريقة والسلوك الصحيح الواجب اتباعه واتخاذه في جميع مراحل السفر.

وقد تم تنصيب رواق صغير بقلب محطة الدار البيضاء الميناء، مفتوح للأطفال الصغار بهدف ترشيدهم وإعطائهم المعلومات الكافية حول القطارات، وكيفية أخذ التذاكر، إضافة إلى بعض السلوكيات الخطيرة التي يجب تجنبها.

هذا ومن المنتظر أن تعمم هذه المبادرة التي أطلقها المكتب الوطني للسكك الحديدية على باقي المحطات الأخرى، وهو مفتوح لجميع الأطفال الصغار رفقة أبائهم.