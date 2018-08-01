 فاكهة ''الدلاح'' ترسل أسرة مكونة من 9 أفراد لمستعجلات تيزنيت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق حملة تحسيسية لفائدة الأطفال بمحطة الدار البيضاء الميناء | اقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق حملة تحسيسية لفائدة الأطفال بمحطة الدار البيضاء الميناء

شر البلية ما يضحك : فتاة تغسل أواني الطبخ بشاطئ السباحة | منوعات

شر البلية ما يضحك : فتاة تغسل أواني الطبخ بشاطئ السباحة

فاكهة الدلاح ترسل أسرة مكونة من 9 أفراد لمستعجلات تيزنيت | مجتمع

فاكهة ''الدلاح'' ترسل أسرة مكونة من 9 أفراد لمستعجلات تيزنيت

زوج يغتصب ابنة زوجته القاصرة بسوق أربعاء الغرب والأخيرة تستغيت | حوادث و حقوق

زوج يغتصب ابنة زوجته القاصرة بسوق أربعاء الغرب والأخيرة تستغيت

بعد إصابة إليسا بسرطــان الثدي..الفنانة اللبنانية ميريام فارس طريحة الفراش | ثقافة و فنون

بعد إصابة إليسا بسرطــان الثدي..الفنانة اللبنانية ميريام فارس طريحة الفراش

كـــوهلر : لا حل لمشكلة الصحراء المغربية دون التشاور مع المغرب ودون انخراط الجزائر | بوليتيك

كـــوهلر : لا حل لمشكلة الصحراء المغربية دون التشاور مع المغرب ودون انخراط الجزائر

المفتش العام للمندوبية العامة لإدارة السجون يحل بالسجن المحلي تطوان 2 لاستنطاق السجينين | مجتمع

المفتش العام للمندوبية العامة لإدارة السجون يحل بالسجن المحلي تطوان 2 لاستنطاق السجينين

عــاجل:تــوقيف شابة أهانت شرطيا بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل:تــوقيف شابة أهانت شرطيا بالدارالبيضاء

شـــاب عشريني يلفظ أنفاسه الأخيرة غرقا بشلال أوزود بإقليم أزيلال | حوادث و حقوق

شـــاب عشريني يلفظ أنفاسه الأخيرة غرقا بشلال أوزود بإقليم أزيلال

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

فاكهة ''الدلاح'' ترسل أسرة مكونة من 9 أفراد لمستعجلات تيزنيت

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 18:20 فاكهة الدلاح ترسل أسرة مكونة من 9 أفراد لمستعجلات تيزنيت | مجتمع
فاكهة ''الدلاح'' ترسل أسرة مكونة من 9 أفراد لمستعجلات تيزنيت
تعرض أفراد عائلة مكونة من 9 أشخاص، مساء أمس الأربعاء بمنطقة ''تاسيلا'' الواقعة تحت النفوذ الترابي لجماعة ''أربعاء آيت حمد'' دائرة أنزي إقليم تيزنيت لتسمم غذائي ناتج عن تناولهم لفاكهة البطيخ الأحمر أو

شوف تيفي:تيزنيت

تعرض أفراد عائلة مكونة من 9 أشخاص، مساء أمس الأربعاء بمنطقة ''تاسيلا'' الواقعة تحت النفوذ الترابي لجماعة ''أربعاء آيت حمد'' دائرة أنزي إقليم تيزنيت لتسمم غذائي ناتج عن تناولهم لفاكهة البطيخ الأحمر أو ما يعرف عند العامة ب ''الدلاح'' الأمر الذي عجل بنقلهم على وجه السرعة نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي بتيزنيت.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فأفراد العائلة التسعة تناولوا ''الدلاح'' في إحدى وجباتهم الغذائية، ولم تمر إلا مدة قصيرة حتى بدأ المغص يعتصر بطونهم مرفوقا بإسهال حاد وتقيؤٍ، وهو ما استدعى انتداب سيارتين للإسعاف لنقلهم لمستعجلات المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت.

وأضافت ذات المصادر، أن بين الضحايا أربعة أطفال حالتهم الصحية حرجة، بعدما أصيبوا بمضاعفات على مستوى الجهاز الهضمي وغثيان شديد، وينتظر أن يتم إخضاعهم لعلاجات مستعجلة من طرف الطاقم الطبي للمستشفى.

هذا، ومن جانبها فتحت السلطات المختصة تحقيقا شاملا حول حيثيات وملابسات الواقعة، لتحديد كافة ظروفها وأسبابها.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تيزنيت إصابة تسمم جماعي أفراد عائلة تسعة أفراد الدلاح المستعجلات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المفتش العام للمندوبية العامة لإدارة السجون يحل بالسجن المحلي تطوان 2 لاستنطاق السجينين | مجتمع

المفتش العام للمندوبية العامة لإدارة السجون يحل بالسجن المحلي تطوان 2 لاستنطاق السجينين

عناصر الدرك الملكي تقتحم معملا لـ ماء الحياة بإقليم قلعة سراغنة | مجتمع

عناصر الدرك الملكي تقتحم معملا لـ ''ماء الحياة'' بإقليم قلعة سراغنة

عــاجل: وفاة شقيق وزير السياحة محمد ساجد | مجتمع

عــاجل: وفاة شقيق وزير السياحة محمد ساجد

في فصل الصيف..عواصف و رياح بهذه المناطق | مجتمع

في فصل الصيف..عواصف و رياح بهذه المناطق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول حملة تحسيسية حول السلامة داخل المحطات خلال فصل الصيف لفائدة الأطفال | مال و أعمال
منذ 12 دقيقة

أول حملة تحسيسية حول السلامة داخل المحطات خلال فصل الصيف لفائدة الأطفال

حصــري و بالفيديو..ترامواي درب سلطان-البرنوصي في تجربته الجديدة | خارج البلاطو

حصــري و بالفيديو..ترامواي درب سلطان-البرنوصي في تجربته الجديدة

شارجوريــحرق منزلا وسط الدارالبيضاء | خارج البلاطو

"شارجور"يــحرق منزلا وسط الدارالبيضاء

حصــري و بالفيديو..ترامواي درب سلطان-البرنوصي في تجربته الجديدة | قنوات أخرى

حصــري و بالفيديو..ترامواي درب سلطان-البرنوصي في تجربته الجديدة

﻿

آخر المستجدات

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق حملة تحسيسية لفائدة الأطفال بمحطة الدار البيضاء الميناء | اقتصاد
منذ 49 دقيقة

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق حملة تحسيسية لفائدة الأطفال بمحطة الدار البيضاء الميناء

شر البلية ما يضحك : فتاة تغسل أواني الطبخ بشاطئ السباحة | منوعات

شر البلية ما يضحك : فتاة تغسل أواني الطبخ بشاطئ السباحة

فاكهة الدلاح ترسل أسرة مكونة من 9 أفراد لمستعجلات تيزنيت | مجتمع

فاكهة ''الدلاح'' ترسل أسرة مكونة من 9 أفراد لمستعجلات تيزنيت

زوج يغتصب ابنة زوجته القاصرة بسوق أربعاء الغرب والأخيرة تستغيت | حوادث و حقوق

زوج يغتصب ابنة زوجته القاصرة بسوق أربعاء الغرب والأخيرة تستغيت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.