فاكهة ''الدلاح'' ترسل أسرة مكونة من 9 أفراد لمستعجلات تيزنيت ﻿

تعرض أفراد عائلة مكونة من 9 أشخاص، مساء أمس الأربعاء بمنطقة ''تاسيلا'' الواقعة تحت النفوذ الترابي لجماعة ''أربعاء آيت حمد'' دائرة أنزي إقليم تيزنيت لتسمم غذائي ناتج عن تناولهم لفاكهة البطيخ الأحمر أو

شوف تيفي:تيزنيت

تعرض أفراد عائلة مكونة من 9 أشخاص، مساء أمس الأربعاء بمنطقة ''تاسيلا'' الواقعة تحت النفوذ الترابي لجماعة ''أربعاء آيت حمد'' دائرة أنزي إقليم تيزنيت لتسمم غذائي ناتج عن تناولهم لفاكهة البطيخ الأحمر أو ما يعرف عند العامة ب ''الدلاح'' الأمر الذي عجل بنقلهم على وجه السرعة نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي بتيزنيت.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فأفراد العائلة التسعة تناولوا ''الدلاح'' في إحدى وجباتهم الغذائية، ولم تمر إلا مدة قصيرة حتى بدأ المغص يعتصر بطونهم مرفوقا بإسهال حاد وتقيؤٍ، وهو ما استدعى انتداب سيارتين للإسعاف لنقلهم لمستعجلات المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت.

وأضافت ذات المصادر، أن بين الضحايا أربعة أطفال حالتهم الصحية حرجة، بعدما أصيبوا بمضاعفات على مستوى الجهاز الهضمي وغثيان شديد، وينتظر أن يتم إخضاعهم لعلاجات مستعجلة من طرف الطاقم الطبي للمستشفى.

هذا، ومن جانبها فتحت السلطات المختصة تحقيقا شاملا حول حيثيات وملابسات الواقعة، لتحديد كافة ظروفها وأسبابها.