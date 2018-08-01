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زوج يغتصب ابنة زوجته القاصرة بسوق أربعاء الغرب والأخيرة تستغيت

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 17:58 زوج يغتصب ابنة زوجته القاصرة بسوق أربعاء الغرب والأخيرة تستغيت | حوادث و حقوق
زوج يغتصب ابنة زوجته القاصرة بسوق أربعاء الغرب والأخيرة تستغيت
علمت شوف تيفي أن زوجا اغتصب ابنة زوجته البالغة من العمر 4 سنوات بسوق أربعاء الغرب التابع لعمالة القنيطرة.

شوف تيفي

 

علمت شوف تيفي أن زوجا اغتصب ابنة زوجته البالغة من العمر 4 سنوات بسوق أربعاء الغرب التابع لعمالة القنيطرة.

وأضافت والدة الطفلة في اتصال لها مع شوف تيفي، أن زوجها أقدم على اغتصاب ابنتها الصغيرة في أزيد من مناسبة سواء داخل بيت الزوجية أو في الغابة.

وكشفت المتحدثة، أن زوجها البالغ من العمر 35 سنة، وحسب أقوال ابنتها "ضحى"، فإنه كان يهدد الأخيرة بواسطة سلاحه الأبيض بغرض السماح له باغتصابها بالقوة وذلك منذ يونيو 2017.

وأمام هذا الأمر، اعترفت الطفلة القاصرة لوالدتها بكل ما قام به زوجها، لتتقدم الأم "زهرة" بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي فتم القبض على زوجها لمدة لم تتجاوز 24 ساعة و تم إخلاء سبيله بعدها، لأسباب مجهولة، حيث قالت المشتكية أن ابن عم زوجها يشتغل بمصلحة الدرك وربما هو من تدخل لإخلاء سبيله بعدما كان يقنعها بالتنازل عن الشكاية.

هذا وتطالب والدة الطفلة "ضحى" من الجهات المسؤولة التدخل في أقرب وقت لتمتيع زوجها بأقصى العقوبات ليكون عبرة لغيره.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حوادث وحقوق اغتصاب ابنة صغيرة قاصرة سوق أربعاء الغرب القنيطرة

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