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بعد إصابة إليسا بسرطــان الثدي..الفنانة اللبنانية ميريام فارس طريحة الفراش

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 17:37 بعد إصابة إليسا بسرطــان الثدي..الفنانة اللبنانية ميريام فارس طريحة الفراش | ثقافة و فنون
بعد إصابة إليسا بسرطــان الثدي..الفنانة اللبنانية ميريام فارس طريحة الفراش
بعد الضجة الكبيرة التي صاحبت إعلان إليسا عن إصابتها بمرض السرطان ، كشفت وسائل إعلام عربية يومه الخميس، أن زميلتها الفنانة ميريام فارس تعاني من وضع صحي حرج جداً.

شـــوف تيفي:

بعد الضجة الكبيرة التي صاحبت إعلان إليسا عن إصابتها بمرض السرطان ، كشفت وسائل إعلام عربية يومه الخميس، أن زميلتها الفنانة ميريام فارس تعاني من وضع صحي حرج جداً.

ونقلت مجلة سيدتي عن ايلي باسيل من خلال حسابه على تطبيق "انستغرام"، إن وضع إليسا وما مرت به لا يقارن بحالة ميريام الصحية الآن، من دون أن يفسر طبيعة مرض "ملكة المسرح".

وكانت ميريام قد نشرت قبل عدة أيام على صفحتها في انستغرام مقطع فيديو، ضم أمنيات بالشفاء من قبل عدد من محبيها، وعلقّت أسفله قائلة: “شكر كبير للكل، أنا كمان اشتقتلكن كتير وإن شاء الله بتعافى بسرعة وبشوفكن قريبًا”.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب إليسا السرطان صحة ميريام فارس

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